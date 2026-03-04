Eleição dos órgãos externos do parlamento adiada agora para 1 de abril
Dia 1 de abril é a nova data das eleições para os órgãos externos da Assembleia da República, entre elas para o Conselho de Estado, Tribunal Constitucional e Provedor de Justiça.
A conferência de líderes marcou hoje o dia 1 de abril para nova data das eleições para os órgãos externos da Assembleia da República, entre elas para o Conselho de Estado, Tribunal Constitucional e Provedor de Justiça.
De acordo com o novo calendário, a apresentação de listas para os órgãos externos do parlamento vai ocorrer até ao próximo dia 16.
Fonte parlamentar adiantou à agência Lusa que o novo calendário tem em linha de conta a realização de audições em sede de comissão e, também, o facto de estarem previstas jornadas parlamentares do PSD nos dias 11 e 12 de março, do PCP a 16 e 17 do mesmo mês, do CDS nos próximo dias 23 e 24.
Por sua vez, o Congresso Nacional do PS está marcado para 27, 28 e 29 de março.
