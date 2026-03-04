Espanha sobe ao pódio ferroviário mundial: quatro empresas entre os gigantes globais, segundo a Forbes

De acordo com o ranking elaborado pela Forbes, o investimento global em infraestruturas ferroviárias ultrapassa os 300 mil milhões de euros por ano, impulsionado pela necessidade de descarbonizar a economia, melhorar a mobilidade urbana e reforçar os corredores comerciais internacionais.

A enorme dimensão deste mercado reflete-se neste ranking dos 12 principais construtores ferroviários do mundo, cuja liderança combina escala industrial, inovação tecnológica e capacidade de executar projetos complexos, tanto em redes de alta velocidade como em sistemas urbanos e manutenção especializada.

A Espanha é o país com maior representação europeia neste ranking, com quatro empresas entre as 12 principais construtoras ferroviárias do mundo, o que evidencia uma competitividade pouco comum no setor global.

As quatro empresas espanholas que aparecem são: ACS Group / Dragados, presidida por Florentino Pérez, transformou a experiência espanhola em alta velocidade numa vantagem competitiva em mercados como os Estados Unidos, Canadá e Europa; Ferrovial, empresa presidida por Rafael Del Pino, posicionou-se estrategicamente em projetos emblemáticos como o HS2 no Reino Unido; A Acciona, presidida por José Manuel Entrecanales, destaca-se pela sua liderança em projetos de metro urbano, especialmente na Austrália, integrando critérios sustentáveis e tecnológicos; e a Azvi, empresa centenária presidida por Manuel Contreras Caro, conseguiu especializar-se em contratos de manutenção ferroviária e execução técnica, consolidando a sua presença na Europa e na América Latina.

De acordo com a classificação elaborada pela Forbes, a lista é liderada por dois conglomerados chineses, como são o China Railway Group (CREC) e a China Railway Construction Corporation (CRCC). A estas juntam-se no ranking a Vinci (França), a Bouygues Construction (França), a Webuild (Itália), a Skanska (Suécia), a Strabag (Áustria) e a Larsen & Toubro (Índia).

O que torna a posição da Espanha única não é apenas a quantidade de empresas incluídas, mas a diversidade e complementaridade das suas capacidades. As empresas espanholas não apenas constroem grandes obras no âmbito doméstico, mas também internacionalizaram com sucesso seu know-how, competindo em mercados complexos da América do Norte, Europa e Oceania.

Esta liderança tem raízes concretas: a Espanha construiu uma das redes de alta velocidade mais extensas do mundo (mais de 4.000 km), que serviu como um laboratório real de inovação em engenharia, gestão e operação ferroviária. Este contexto permitiu que o ecossistema empresarial espanhol cobrisse praticamente toda a cadeia de valor ferroviária, desde megaprojetos internacionais até manutenção técnica altamente especializada.