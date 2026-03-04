Europa arranca com ganhos tímidos após sessão negra na Ásia. Petróleo, gás natural e criptoativos a subir

⚡ ECO Fast As bolsas asiáticas registaram perdas significativas, com a Coreia do Sul a sofrer um crash de 12%, refletindo a incerteza no Médio Oriente.

O índice MSCI Ásia Pacífico caiu 4,5%, a maior descida em quase um ano, enquanto as bolsas europeias mantêm ganhos tímidos apesar da subida dos preços do petróleo e gás.

A aversão ao risco impulsionou a procura por ativos de refúgio, fazendo subir o ouro e o dólar, enquanto as taxas das obrigações também aumentaram.

As bolsas asiáticas fecharam com fortes perdas esta quarta-feira, incluindo um crash na Coreia do Sul, a reagir à incerteza no Médio Oriente provocada pelos ataques dos Estados Unidos e Israel ao Irão. O trambolhão não contagiou a Europa, que segue com ganhos tímidos apesar de nova subida do preço do petróleo e do gás natural.

Pânico na Coreia do Sul

As bolsas europeias arrancaram esta quarta-feira com ganhos tímidos após uma sessão de fortes perdas na Ásia. O índice pan-europeu Stoxx 600 sobe 0,2%, recuperando ligeiramente da queda registada na véspera. A bolsa de Frankfurt sobe 0,2% e a de Paris está praticamente inalterada (0,02%). Em Lisboa, o PSI avança 0,21%.

A Ásia viveu uma sessão negra. O índice MSCI Ásia Pacífico, que reflete o comportamento das bolsas da região, tombou 4,5%, a maior descida em quase um ano.

O pânico tomou conta da negociação na Coreia do Sul, onde o principal índice despencou 12%, na maior queda desde a crise financeira de 2008. As perdas foram pesadas também no Japão (3,61%), em Hong Kong (2,51%), Taiwan (4,35%), Singapura (2,75%) ou Índia (1,94%).

“Os mercados asiáticos estão a sufocar com um cocktail tóxico — preços da energia em forte subida, um dólar em recuperação e tensões geopolíticas que já ninguém consegue ignorar”, afirmou à agência Bloomberg Hebe Chen, analista sénior de mercados na Vantage Global Prime.

Petróleo e gás natural mais caros

O petróleo está em alta pela quarta sessão consecutiva, embora com subidas mais contidas. O Brent, que serve de referência à Europa, segue a ganhar 2,84% para 83,71 dólares por barril, depois de já ter chegado aos 84,25 dólares durante a sessão. O preço representa um “prémio” de cerca de 15 dólares face ao que negociava na semana anterior e que se irá refletir no preço dos combustíveis. Nos EUA, o West Texas Intermediate sobe 2,7% para 76,57 dólares.

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou que o país irá providenciar seguros e escoltas navais para facilitar a passagem dos petroleiros e outros navios mercantes no Estreito de Ormuz. “Aconteça o que acontecer, os EUA vão garantir um fornecimento livre de energia para o mundo”, escreveu na sua rede social.

Outra notícia negativa para a Europa é que o preço do gás natural negociado na Europa está a subir cerca de 5% esta manhã, para a casa dos 56 euros por MWh, ainda a cotar abaixo dos 63 euros a que chegou durante a sessão de terça-feira. A cotação já mais do que duplicou (108%) esta semana, devido ao encerramento do maior hub de exportação no Qatar e à suspensão do transporte através do Estreito de Ormuz.

Ouro, dólar e criptomoedas sobem com procura por refúgio

A aversão ao risco tem sido espelhada pelo VIX, que mede a expetativa de volatilidade no mercado de ações dos EUA e é conhecido como o “índice do medo”. O indicador disparou 10% na sessão de ontem, tendo atingido o nível mais elevado desde novembro.

Neste contexto, a procura por refúgio tem puxado pela divisa americana. O euro segue a perder 0,11% para os 1,16 dólares e a libra 0,1% para os 1.334 dólares.

O ouro sobe 1,73% para 5.176 dólares por onça e a prata salta 4,54% para 85,7 dólares por onça, depois de ceder terreno nas duas sessões anteriores. O dia está a ser positivo também para as criptoativos, com a Bitcoin a valorizar 3,72% para os 70.839 dólares e a Ether 3,57% para os 2.053 dólares.

Taxas das obrigações sobem

Nas obrigações, o receio de uma subida da inflação e consequente aperto da política monetária está a levar a subidas ligeiras das taxas na sessão desta quarta-feira. Nas obrigações alemãs a 10 anos a taxa sobe três pontos base para 2,78%, e nas francesas quatro pontos base para 3,41%. Os títulos do tesouro português sobem três pontos base para 3,17%.