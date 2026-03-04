Força Aérea fecha com Ace Aeronautics compra de quatro Black Hawk por cerca de 32 milhões

A Força Aérea fechou a compra de quatro helicópteros Black Hawk com a Ace Aeronautics por um valor abaixo dos 32 milhões de euros, confirmou o ECO/eRadar junto do Ministério da Defesa Nacional. Os helicópteros chegam até final de agosto.

“O contrato para a aquisição dos quatro UH60L foi assinado com a Ace Aeronautics, por um montante inferior a 32 milhões de euros, que será financiado através do Plano de Recuperação e Resiliência (PRR)”, confirma fonte oficial do Gabinete do Ministro da Defesa Nacional quando questionado pelo ECO/eRadar. “O prazo limite de entrega dos quatro helicópteros é até 31 de agosto de 2026″, precisa.

O reforço de equipamento para a Força Aérea foi anunciado em novembro do ano passado por Nuno Melo durante a audição conjunta da Comissão de Defesa e da Comissão de Orçamento, Finanças e Administração Pública do Orçamento de Estado de 2026.

O contrato para a aquisição dos quatro UH60L foi assinado com a Ace Aeronautics, por um montante inferior a 32 milhões de euros, que será financiado através do Plano de Recuperação e Resiliência. O prazo limite de entrega dos quatro helicópteros é até 31 de agosto de 2026. Fonte Oficial Ministério da Defesa Nacional

Os helis, referiu o governante, ficariam disponíveis para reforço do serviço de emergência médica. Opção que foi questionada. Citando a a Autoridade Nacional de Aviação Civil (ANAC), o jornal Público avançava que os quatro helicópteros Black Hawk só podiam aterrar num dos sete heliportos hospitalares autorizados a receber transportes aéreos de emergência médica, designadamente o de Braga.

Informação desmentida pelo Ministro da Defesa, garantindo a capacidade dos equipamentos para este efeito. “Estes Black Hawk já aterraram em mais de 20 heliportos, só a norte do Tejo. É público, e está em vídeo. Posso-lhe dizer que, de dia e de noite, já aterraram em 18. E de dia, já aterraram em 25. E, portanto, essa coisa de que não conseguem é conversa. E eu pergunto a quem é que aproveita essa desinformação”, afirmou Nuno Melo.

Com um valor unitário na ordem de cerca de 8 milhões de euros, a compra dos helicópteros foi financiada pelo PRR, após a reprogramação da ‘bazuca’ entregue em Bruxelas. Na sequência da retirada do financiamento do Hospital Oriental de Lisboa do PRR foi necessário encontrar novos investimentos na área da saúde nomeadamente a “aquisição de 4 helicópteros médios para evacuação médica e emergência”, pode ler-se no documento.

Frota de helicópteros eleva-se para 13

Os equipamentos irão juntar-se aos helicópteros da frota da Força Aérea. No passado dia 21 de fevereiro, a Força Aérea recebeu na Base Aérea N.º 8 (BA8), em Ovar, o sexto helicóptero UH-60 Black Hawk.

“Este é o segundo UH-60 Black Hawk na versão “Lima” recebido pela Força Aérea para reforçar a Esquadra 551 – “Panteras””, este equipamento tem “como principal missão o combate aéreo a incêndios rurais e a projeção de forças no terreno, com capacidade para transportar até 12 operacionais“, pode ler-se em comunicado da Força Aérea.

O Black Hawk recebido em fevereiro é um de nove helicópteros destinados à missão de combate a incêndios rurais, adquiridos com verbas do PRR.

Com a chegada destes novos quatro helis para emergência médica, eleva-se para 13 o número de helicópteros da frota da Força Aérea.