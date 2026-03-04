Gedi vende jornal italiano La Stampa ao grupo SAE

"Este projeto visa assegurar a continuidade do posicionamento histórico do jornal, preservando a sua independência editorial e a sua presença local", explicam as duas partes.

A Gedi, proprietária do diário italiano La Stampa, assinou um contrato preliminar de cedência do título ao grupo de media SAE, o qual deve estar concluído até ao final de junho, anunciaram esta quarta-feira as duas partes num comunicado conjunto.

“A cessão inclui também os títulos associados, as atividades digitais, o centro de impressão, a rede de venda de espaços publicitários locais, bem como o pessoal e as atividades de apoio editorial“, especifica o comunicado.

“Este projeto visa assegurar a continuidade do posicionamento histórico do jornal, preservando a sua independência editorial e a sua presença local. A transação deve estar concluída no primeiro semestre de 2026″, acrescenta, sem especificar o valor da transação.

A Gedi é um dos principais editores de Itália, possuindo os dois jornais nacionais La Repubblica — esquerda — e La Stampa –centro-esquerda –, mas também o site HuffPost Italia e a rádio Radio Deejay.

O bilionário John Elkann, herdeiro da família Agnelli e proprietário da Gedi através da sua ‘holding’ Exor, tinha indicado em meados de dezembro estar em “discussões avançadas” para vender a Gedi, e o título La Repubblica, à Antenna, grupo de imprensa fundado pelo armador grego Minos Kyriakou, que morreu em 2017.

Entre os títulos da Gedi, o diário de Turim La Stampa não interessava, no entanto, ao comprador grego. Este anúncio de venda tinha provocado uma greve tanto entre os jornalistas do La Repubblica como do La Stampa.

O grupo SAE, comprador do La Stampa, apresenta-se como uma empresa que opera “nos setores de informação e serviços de comunicação a nível nacional” e possui vários jornais regionais italianos.