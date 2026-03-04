Governo avança com desconto no ISP se combustíveis tiverem aumento superior a 10 cêntimos

O primeiro-ministro anunciou que o Governo vai avançar com um “desconto extraordinário e temporário” do ISP – Imposto sobre Produtos Petrolíferos e Energéticos para aliviar o preço dos combustíveis caso se verifique um aumento “de mais de 10 cêntimos” face ao valor desta semana.

Luís Montenegro reconheceu na abertura do debate quinzenal na Assembleia da República que o aumento do preço dos combustíveis é uma das consequências do ataque dos EUA e Israel ao Irão. E acrescentou que “caso se verifique uma subida superior a 10 cêntimos face ao valor desta semana”, o Governo vai introduzir um desconto temporário e extraordinário para compensar o adicional de receita do IVA, devolvendo todo esse adicional às portuguesas e aos portugueses e às empresas”.

Esta é a primeira resposta do Executivo a um expectável aumento do valor da gasolina e gasóleo, causado pela guerra no Médio Oriente. O primeiro-ministro enquadrou a medida dentro da “orientação que foi dada a vários membros do Governo, para não desvalorizarem os vários efeitos que este conflito possa ter na nossa dinâmica económica, um desses efeitos pode vir a ser o aumento do preço dos combustíveis”,

O petróleo está em forte alta esta semana, com a cotação a subir cerca de 15 dólares em reação ao conflito, arrastando o preço da gasolina e do gasóleo. Para os países da zona euro, o efeito é ampliado pela desvalorização da moeda única face ao dólar.

Mafalda Trigo, vice-presidente da Anarec, afirmou esta quarta-feira que o conflito no Médio Oriente vai “refletir-se de forma inevitável” no preço dos combustíveis, antecipando que o aumento na próxima semana deverá levar o gasóleo a subir dez cêntimos.

“Na próxima semana já haverá aumentos consideráveis” nos combustíveis, disse a vice-presidente da Anarec, em entrevista à RTP Notícias. Quanto ao gás natural, não será tão imediato, decorrerá mais tempo até se refletir no preço. Mas será inevitável que vá aumentar de forma considerável”, acrescentou.

“Apesar de só sexta-feira é que se irá ter uma noção concreta de quanto é que os combustíveis vão aumentar”, com reflexo a partir de segunda-feira, a responsável antecipa “uma subida de dez cêntimos no diesel”. Esta subida irá somar-se à de três cêntimos que se verificou esta semana.