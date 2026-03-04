Governo reforça verba para autarquias e florestas atingidas pelas tempestades

O Governo decidiu alocar 137 milhões de euros do Fundo Ambiental para ações destinadas a minimizar e resolver problemas deixados pelo “comboio de tempestades” que afetou Portugal no último mês, segundo um comunicado do ministério do Ambiente enviado esta quarta-feira às redações.

Na lista de destinatários deste montante está o Instituto da Conservação da Natureza e das Florestas (ICNF), com um cheque de 61,6 milhões de euros, a quem caberá gerir as equipas de sapadores florestais para limpeza do material combustível deixado nos terrenos pelas intempéries.

A atribuição da verba está inscrita no primeiro despacho do ano do Fundo Ambiental, do qual constam ainda 35 milhões de euros destinados à recuperação de património ambiental por parte das câmaras municipais e entidades intermunicipais, assegurando verbas para trabalhos de emergência no seguimento das cheias, obstrução de rios e ribeiras e ruturas em diques.

Haverá ainda uma antecipação de verba referente a pagamentos na área dos resíduos e economia circular, no caso, 27 milhões de euros para reforço imediato da tesouraria das autarquias, explica o Ministério do Ambiente.

Adicionalmente, serão alocados à Agência Portuguesa do Ambiente (APA) 13,6 milhões de euros para a reabilitação dos diques nos rios Mondego, Lis e Tejo.

“Redirecionámos verbas tão depressa quanto nos foi possível, para ajudar os municípios a recuperarem dos efeitos das tempestades”, afirma a ministra Maria da Graça Carvalho, citada no comunicado.