Grupo Concentra vai mudar a imagem da Melior, Median, Portinsurance e Hispania

O Grupo espanhol Concentra, que detém em Portugal a Melior, Median, Portinsurance e Hispania, vai mudar a sua imagem sob o lema “Concentra é outra história”.

O Grupo Concentra, que detém em Portugal a corretora de seguros Melior, as mediadoras Median, Portinsurance e a agência de subscrição Hispania, vai mudar a sua imagem de forma a “reforçar a coerência entre as suas marcas”, explicam em comunicado.

Carlos Gomez Pascual, Managing Director da Concentra, com Inês Montenegro Soares, Chief Transformation Officer, Emilio de Navasqüés Torroba, CFO, e Javier López-Linares del Campo, Presidente Executivo, apresentam o novo logo do grupo.

A Melior, a Median, a Portinsurance e a Hispania vão agora passar a estar enquadradas “numa identidade comum”, explicou fonte do Grupo ao ECOseguros. Essa integração será feita de forma direta, sob a marca Concentra, ou através de endosso institucional, beneficiando assim da reputação da Concentra. “O objetivo não é eliminar identidades, mas consolidar uma estrutura mais clara e alinhada, reforçando a dimensão e a projeção do Grupo Concentra”, ressaltam.

O grupo de intermediação de seguros passa agora a estar sob o lema “Concentra é outra história”. Este rebranding pretende responder a três grandes objetivos:

  • Reforçar a clareza e a unidade do grupo;
  • Organizar e simplificar a arquitetura de marca após o processo de incorporação de novas empresas e consolidação como grupo;
  • E projetar uma identidade mais contemporânea, sólida e alinhada com a sua forma de entender a mediação de seguros.

Javier López Linares, presidente executivo e fundador do Grupo Concentra, explica: “Não se trata de uma mudança estética, mas de uma evolução estratégica. Após o crescimento sustentado que demonstrámos nos últimos anos, incorporando novas empresas e consolidando-nos como um dos principais grupos de corretores de seguros independentes na Península Ibérica, procurávamos uma nova identidade de marca que representasse os valores atuais do Grupo Concentra e reforçasse a coerência entre as nossas marcas”.

De acordo com a Concentra, esta nova identidade para além de criar uma base mais estruturada e consistente, vai também facilitar a integração de futuras empresas no Grupo.

Esta mudança de imagem foi pensada internamente pela direção de marketing do grupo e contou com o “apoio de parceiros externos especializados em branding e comunicação”.

A Concentra adquiriu em 2021 a corretora Melior, juntou a corretora Median em 2023, e comprou a mediadora Portinsurance em 2024.

