Indra Group lança IndraMind em Portugal para reforçar capacidade de cibersegurança

Chamam-lhe o ‘cérebro’ digital para reforçar as capacidades de cibersegurança e defesa de pessoas e infraestruturas críticas e chega agora a Portugal. A IndraMind é nova divisão da Indra Group e tem como objetivo reforçar a soberania tecnológica europeia e dar reposta a ameaças híbridas.

“O lançamento da IndraMind representa um passo decisivo rumo à superioridade estratégica e à soberania tecnológica europeia, constituindo a resposta a uma nova realidade que, através da nossa experiência, visa impulsionar de forma imediata essa soberania”, afirma Vasco Mendes e Almeida, CEO da Indra Group em Portugal e nos PALOP.

Lançada em outubro do ano passado em Espanha, a nova plataforma do grupo coloca a IA ao serviço da cibersegurança e ciberdefesa, visando a proteção de cidadãos, territórios e de infraestruturas críticas, tanto físicas como digitais, num momento em que aumentam os riscos de segurança e defesa com ataques híbridos.

“Num contexto global marcado por ameaças inéditas e por infraestruturas críticas expostas a riscos cada vez mais disruptivos e difíceis de prever, esta plataforma afirma-se como um verdadeiro ‘cérebro cognitivo’, capaz de antecipar e responder de forma mais célere a cenários complexos. Trata-se de uma nova capacidade estratégica, criada para lidar com desafios que já não fazem parte do futuro, mas sim do nosso presente e exigem soluções imediatas”, diz Vasco Mendes de Almeida, citado em comunicado.

A plataforma visa também contribuir para a soberania tecnológica da Europa. “Falamos da aplicação de toda a tecnologia que desenvolvemos na Indra Group a domínios como a vigilância de fronteiras, a gestão de emergências como incêndios florestais, terramotos, episódios de chuvas extremas, cheias e inundações ou a proteção de infraestruturas críticas perante ataques físicos e digitais. Quando falamos de soberania tecnológica, referimo-nos, não só, aos dados, mas também aos algoritmos, à IA, ao software e à infraestrutura que a suporta”, explica Vasco Mendes de Almeida.

Com escritórios em Lisboa, Porto, Coimbra e Amarante, em Portugal a Indra Group conta com uma equipa com mais de 1.000 profissionais. Esta nova unidade “conta para já com 20 pessoas alocadas em Portugal e há planos de crescimento”, refere fonte oficial da empresa ao ECO/eRadar, sem adiantar metas ao nível de pessoas.