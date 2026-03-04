Ataque ao Irão

Direto Irão prestes a escolher um novo líder. Filho de Khamenei terá sobrevivido ao ataque

Guarda Revolucionária do Irão garante ter "controlo total" do estreito de Ormuz, um ponto de estrangulamento crucial para o comércio global de petróleo à entrada do Golfo Pérsico.

Conflito no Irão já toca preço ibérico da eletricidade

Ana Batalha Oliveira,

Um conflito no Irão mais duradouro pode ditar um 'retorno' à crise energética que assolou a Europa entre 2021 e 2023, mas para já a gravidade é menor.