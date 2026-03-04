BRANDS' ECO

BRANDS' ECO Lisboa acolhe fórum nacional sobre armazenamento de energia

  • Conteúdo Patrocinado
  • 7:00

Primeira edição do Portugal Energy Storage Forum reúne em Lisboa os principais decisores do setor para discutir o papel estratégico do armazenamento no futuro energético do país.

A APREN – Associação Portuguesa de Energias Renováveis realiza, no próximo dia 24 de março, no Pequeno Auditório da Culturgest, em Lisboa, a primeira edição do Portugal Energy Storage Forum. O novo evento nasce com a ambição de se afirmar como o principal fórum nacional dedicado ao armazenamento de energia.

Num momento determinante para a evolução do sistema elétrico, marcado pela crescente incorporação de energias renováveis e pela necessidade de reforçar a flexibilidade da rede, o encontro reunirá decisores públicos, reguladores, operadores de rede, associações europeias, promotores de projetos e investidores.

O debate incidirá sobre as necessidades de flexibilidade do sistema elétrico, os auxílios de Estado ao armazenamento, o impacto do “Grids Package” no setor energético e os desafios associados à integração destas soluções no mercado.

A agenda inclui ainda uma reflexão sobre a eletrificação industrial e comercial, bem como sobre a “bancabilidade” dos projetos de energias renováveis, num contexto em que o armazenamento é cada vez mais visto como elemento crítico para garantir estabilidade, competitividade e previsibilidade regulatória.

O programa (em atualização) e as inscrições já estão disponíveis no site dedicado Portugal Energy Storage Forum.

Assine o ECO Premium

No momento em que a informação é mais importante do que nunca, apoie o jornalismo independente e rigoroso.

De que forma? Assine o ECO Premium e tenha acesso a notícias exclusivas, à opinião que conta, às reportagens e especiais que mostram o outro lado da história.

Esta assinatura é uma forma de apoiar o ECO e os seus jornalistas. A nossa contrapartida é o jornalismo independente, rigoroso e credível.

Assine já Veja todos os planos

Últimas

Populares

Eventos

Comentários ({{ total }})

Lisboa acolhe fórum nacional sobre armazenamento de energia

Respostas a {{ screenParentAuthor }} ({{ totalReplies }})
Avatar
{{ comment.author_name }}
Avatar
{{ comment.replies.last_author_name }} respondeu
{{ comment.replies.count }} {{ labelComment( comment.replies.count ) }}

{{ noCommentsLabel }}

Ainda ninguém comentou este artigo.

Promova a discussão dando a sua opinião

Precisa fazer para poder comentar.