Lisboa acolhe fórum nacional sobre armazenamento de energia

A APREN – Associação Portuguesa de Energias Renováveis realiza, no próximo dia 24 de março, no Pequeno Auditório da Culturgest, em Lisboa, a primeira edição do Portugal Energy Storage Forum. O novo evento nasce com a ambição de se afirmar como o principal fórum nacional dedicado ao armazenamento de energia.

Num momento determinante para a evolução do sistema elétrico, marcado pela crescente incorporação de energias renováveis e pela necessidade de reforçar a flexibilidade da rede, o encontro reunirá decisores públicos, reguladores, operadores de rede, associações europeias, promotores de projetos e investidores.

O debate incidirá sobre as necessidades de flexibilidade do sistema elétrico, os auxílios de Estado ao armazenamento, o impacto do “Grids Package” no setor energético e os desafios associados à integração destas soluções no mercado.

A agenda inclui ainda uma reflexão sobre a eletrificação industrial e comercial, bem como sobre a “bancabilidade” dos projetos de energias renováveis, num contexto em que o armazenamento é cada vez mais visto como elemento crítico para garantir estabilidade, competitividade e previsibilidade regulatória.

O programa (em atualização) e as inscrições já estão disponíveis no site dedicado Portugal Energy Storage Forum.