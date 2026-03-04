Mais de 90 empresas à caça de futuros arquitetos do Iscte

O Instituto Universitário de Lisboa (Iscte) reúne até esta quinta-feira mais de 90 empresas de arquitetura e tecnologia, entre as quais a Indra Group, Deloitte ou Critical TechWorks, no que descreve como o “maior Fórum de Tecnologias e Arquitetura”, o FISTA, fazendo a ponte entre os estudantes e o mercado de trabalho.

Um dos oradores em destaque esta quarta-feira foi o arquiteto japonês Ryue Nishizawa, vencedor do Prémio Prémio Pritzker em 2010 que, juntamente com a arquiteta Kazuyo Sejima, abordou como a arquitetura pode aproximar as cidades da natureza, mesmo nos contextos urbanos mais densos.

“Ryue Nishizawa é uma referência para todos os que procuram colocar a arquitetura ao serviço de cidades, em que os edifícios tenham a ‘leveza intensa’ que se tornou uma característica importante nas suas propostas”, assinala Luís Miguel Gomes, docente de arquitetura e investigador do Iscte, citado num comunicado da instituição.

Numa iniciativa dos alunos do Iscte, este fórum, que já vai na sua 13.ª edição, visa aproximar os estudantes da realidade empresarial, proporcionando-lhes uma oportunidade de contactar com empresas tecnológicas e de arquitetura.

Entre as empresas presentes no evento constam a Cisco, Critical TechWorks, DXC, Neyond, Volkswagen Group, NFON, Huître, Accenture e Grupo Brisa. Acrescem ainda a Nokia, Vodafone, Bi4all, CTT, Caixa Geral de Depósitos, Meo, Fidelidade ou Siemens.

Cerca de 97% dos estudantes são contratados no primeiro ano após a conclusão do curso e, grande parte deles, por empresas que se fazem representar no FISTA. Sérgio Moro Diretor da Escola de Tecnologias e Arquitetura do Iscte

“A apetência das empresas — desde logo as multinacionais — para fazerem contratações no FISTA é conhecida, uma vez que os cursos tecnológicos do Iscte são dos mais procurados para fazer recrutamentos”, refere Sérgio Moro, diretor da Escola de Tecnologias e Arquitetura. “Cerca de 97% dos estudantes são contratados no primeiro ano após a conclusão do curso e, grande parte deles, por empresas que se fazem representar no FISTA”, destaca, na mesma nota.