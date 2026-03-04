MDS fecha compra de 50,1% da corretora Seguramos. Mário Ramos mantém 49,9%

A corretora MDS fechou a aquisição de 50,1% do capital social da igualmente corretora Seguramos, numa operação que junta o corretor líder a um dos dez maiores corretores em volume de negócios em Portugal. A transação, enquadrada na sua “estratégia de crescimento, diversificação de competências e transformação do modelo de negócio”, resulta da aquisição da participação anteriormente detida pelo Grupo Proef, seguida da realização de um aumento de capital.

Com esta operação, a MDS Portugal passa a gerir um volume de prémios de cerca de 600 milhões de euros e a conseguir uma receita de aproximadamente 95 milhões de euros só no território nacional. A Seguramos era, no final de 2024, a 9ª maior corretora em Portugal, segundo o ranking ECOseguros.

O atual acionista e CEO da Seguramos, Mário Ramos, mantém uma participação estratégica relevante de 49,9% do capital social da empresa, assegurando continuidade, proximidade ao negócio e total alinhamento no desenvolvimento e execução do projeto. A equipa de gestão continuará sob a sua liderança, com Ezequiel Silva como CCO & COO e Luís Queiroz como CFO, passando ainda a integrar Ricardo Pinto dos Santos, CEO da MDS Portugal, e Mário Vinhas, COO da MDS Portugal, como administradores.

A integração da Seguramos vem permitir à MDS ampliar a sua capilaridade nacional, com a duplicação da rede de agentes para cerca de 1.000 e a maior rede de escritórios num total de 49, expandindo a sua presença em regiões-chave, complementares às localizações onde a MDS já está presente, como é caso o Vale do Ave, onde a Seguramos tem uma forte atividade.

Esta operação contou com a assessoria estratégica e financeira da PTCG, assessoria jurídica da Deloitte Legal TELLES e da PLMJ, e due diligence financeira e fiscal da EY. O valor da transação não foi divulgado.