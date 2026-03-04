Mediação

MDS fecha compra de 50,1% da corretora Seguramos. Mário Ramos mantém 49,9%

Foi concretizada a aquisição da corretora Seguramos pela MDS passando o grupo para um volume de prémios de 600 milhões de euros por ano e reforçando a liderança entre as corretoras em Portugal.

A corretora MDS fechou a aquisição de 50,1% do capital social da igualmente corretora Seguramos, numa operação que junta o corretor líder a um dos dez maiores corretores em volume de negócios em Portugal. A transação, enquadrada na sua “estratégia de crescimento, diversificação de competências e transformação do modelo de negócio”, resulta da aquisição da participação anteriormente detida pelo Grupo Proef, seguida da realização de um aumento de capital.

Assinatura final reuniu os envolvidos: Mário Silva (PTCG), Helder Beça (Diretor M&A MDS), Luis Queiroz (CFO Seguramos), José Diogo Silva (CFO MDS Group), Ricardo Pinto dos Santos (CEO MDS Portugal), José Manuel Fonseca (CEO MDS Group), Mário Ramos (CEO Seguramos), Paulo Sousa (Proef), Áurea Ferreira (Proef) e João Sousa (Proef).

Com esta operação, a MDS Portugal passa a gerir um volume de prémios de cerca de 600 milhões de euros e a conseguir uma receita de aproximadamente 95 milhões de euros só no território nacional. A Seguramos era, no final de 2024, a 9ª maior corretora em Portugal, segundo o ranking ECOseguros.

O atual acionista e CEO da Seguramos, Mário Ramos, mantém uma participação estratégica relevante de 49,9% do capital social da empresa, assegurando continuidade, proximidade ao negócio e total alinhamento no desenvolvimento e execução do projeto. A equipa de gestão continuará sob a sua liderança, com Ezequiel Silva como CCO & COO e Luís Queiroz como CFO, passando ainda a integrar Ricardo Pinto dos Santos, CEO da MDS Portugal, e Mário Vinhas, COO da MDS Portugal, como administradores.

A integração da Seguramos vem permitir à MDS ampliar a sua capilaridade nacional, com a duplicação da rede de agentes para cerca de 1.000 e a maior rede de escritórios num total de 49, expandindo a sua presença em regiões-chave, complementares às localizações onde a MDS já está presente, como é caso o Vale do Ave, onde a Seguramos tem uma forte atividade.

Esta operação contou com a assessoria estratégica e financeira da PTCG, assessoria jurídica da Deloitte Legal TELLES e da PLMJ, e due diligence financeira e fiscal da EY. O valor da transação não foi divulgado.

