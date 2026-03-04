PSD irá “até às últimas consequências” contra diploma do lay-off com salário a 100%

O primeiro-ministro regressa esta quarta-feira ao Parlamento para um debate quinzenal aberto pelo PS, num momento em que a tensão internacional provocada pelo conflito com o Irão e a utilização da Base das Lajes pelos EUA prometem dominar a discussão.

No sábado, Israel e Estados Unidos lançaram um ataque militar contra o Irão, que justificaram como forma de “eliminar as ameaças iminentes do regime iraniano”, e Teerão respondeu com mísseis e drones contra bases norte-americanas na região e alvos israelitas.