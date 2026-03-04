Política

Direto PSD irá “até às últimas consequências” contra diploma do lay-off com salário a 100%

"Hoje mesmo, num golpe de asa e engano aos portugueses, quiseram aprovar o lay off a 100%”, criticou o dirigente do PSD, referindo-se a uma coligação negativa.

O primeiro-ministro regressa esta quarta-feira ao Parlamento para um debate quinzenal aberto pelo PS, num momento em que a tensão internacional provocada pelo conflito com o Irão e a utilização da Base das Lajes pelos EUA prometem dominar a discussão.

No sábado, Israel e Estados Unidos lançaram um ataque militar contra o Irão, que justificaram como forma de “eliminar as ameaças iminentes do regime iraniano”, e Teerão respondeu com mísseis e drones contra bases norte-americanas na região e alvos israelitas.

