Morreu o brigadeiro-general Pedro Santos (1973-2026)

O Presidente da República emitiu uma nota de pesar pela morte do brigadeiro-general Pedro Santos. Militar de carreira da Força Aérea, Pedro Santos exerceu diversas funções neste ramo das Forças Armadas tendo estado ligado ao programa de modernização dos caças F-16. Tinha 53 anos.

“O Presidente da República e Comandante Supremo das Forças Armadas expressa os seus sentidos pêsames pela morte prematura e inesperada do Brigadeiro-General Pedro Santos. Neste momento de profunda tristeza, o Presidente da República já endereçou as suas condolências à família, estendendo as mesmas aos amigos e à Força Aérea Portuguesa”, pode ler-se na nota de pesar emitida na terça-feira.

Licenciado em 1998 pela Academia da Força Aérea, no curso de Engenharia Eletrotécnica, ramo aviónica, Pedro Santos passou por diversos cargos dentro da Força Aérea. Segundo nota biográfica da Força Aérea, em 1998 foi colocado na Direção de Mecânica e Aeronáutica, e no Grupo de Trabalho F-16MLU, nas funções de adjunto do gestor de frota para os aviónicos; fez ainda parte da equipa de engenharia da Lockheed Martin, em Fort Worth, nos EUA (1999 e 2000), acompanhando as “atividades de desenho relativas à modernização da frota F-16, no âmbito dos sistemas aviónicos”.

Em 2000 foi colocado na Direção de Eletrotecnia e seis anos depois voltou à Direção de Mecânica e Aeronáutica “tendo estado sempre integrado no Grupo de Trabalho F-16MLU”. Neste âmbito, “participou na modernização da frota F-16, em diversas funções técnicas dos sistemas aviónicos e mais tarde de gestão do programa de modernização. Foi Chefe da Primeira Repartição, responsável pela sustentação da Frota F-16, entre 2013 e 2016″, informa a Força Aérea.

Em 2017 foi Chefe da Representação da Força Aérea na OGMA e um ano depois subdiretor da Direção de Manutenção de Sistemas de Armas. Entre 2019 e 2022 exerceu como “adjunto do Diretor do Gabinete de Coordenação da Missão no Âmbito dos Incêndios Rurais, para a gestão de contratos de meios aéreos de combate a incêndios”.

Depois, Já em 2023, assumiu como Subdiretor da Direção de Engenharia e Programas, no Comando da Logística, tendo tomado posse como Diretor, interino, em 2024. “Acumulou funções no Grupo de Trabalho F-16, sendo Gestor do Programa F-16 e Steering Committee Principal, no âmbito do Multinational Fighter Program”, refere ainda a Força Aérea.

Era casado e pai de duas filhas.