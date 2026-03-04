Norte-americana Digital Realty compra ‘data center’ em Portugal

A norte-americana Digital Realty anunciou esta quarta-feira a entrada no mercado português através da aquisição de um data center na região de Lisboa. A empresa texana confirma, assim, uma notícia avançada pelo ECO há cerca de um ano, que revelou que a empresa estava a preparar a sua entrada no mercado nacional de centros de dados.

A instalação em Lisboa tem capacidade de até 2,4 Megawatts (MW) e reforça a presença da Digital Realty no Sul da Europa. De acordo com o comunicado, vários fornecedores estratégicos de serviços de rede já se encontram ligados à infraestrutura. O ativo adquirido pela empresa norte-americana localiza-se próximo dos pontos de amarração de cabos submarinos em Carcavelos, o que permitirá à empresa alojar equipamentos de terminação e suportar soluções associadas a estas infraestruturas.

“Adicionar Portugal ao nosso portefólio representa uma peça fundamental da nossa estratégia ibérica”, afirmou Paula Cogan, Diretora-Geral região da Europa, Médio Oriente e África (EMEA) da Digital Realty. “Com a sua conectividade submarina única e a sua posição como porta atlântica da Europa, Lisboa acrescenta uma diversidade e resiliência significativas aos fluxos de dados regionais, complementando simultaneamente a nossa presença existente em Madrid e Barcelona. Esta expansão fortalece a interconexão em toda a nossa plataforma e oferece aos clientes uma escolha e agilidade incomparáveis à medida que escalam os seus negócios globalmente”.

Até agora, os projetos associados a cabos submarinos eram encaminhados através das instalações da empresa em Madrid. Com a nova operação em Lisboa, a Digital Realty passará a estar mais próxima dos pontos de aterragem dos cabos, reduzindo a latência e encurtando os percursos de ligação. Segundo dados do setor, aterram atualmente em Portugal 16 cabos submarinos, a maioria na região de Lisboa. A cidade é também um dos pontos europeus com ligações diretas à América do Sul e funciona como nó de ligação à África Ocidental, contribuindo para a diversificação das rotas de tráfego de dados.

Portugal tem vindo a afirmar-se como ponto de interligação digital, apoiado no investimento em cabos submarinos que ligam a Europa à América do Norte, América do Sul, África, Médio Oriente e Ásia. A entrada em operação está prevista para o início de 2027. A Digital Realty é cotada na bolsa de Nova Iorque, onde apresenta um valor superior a 62 mil milhões de dólares, e conta com parceiros como a AWS, Microsoft, Google e Nvidia.

A Digital Realty prevê ainda expandir a presença em Lisboa no longo prazo, com planos de desenvolvimento adicional no local. Em Espanha, a empresa opera quatro data centers em Madrid e tem prevista a entrada em funcionamento de uma unidade em Barcelona em meados de 2026. Com a nova operação em Lisboa, o grupo passa a contar com presença nos três principais polos ibéricos de interligação digital.