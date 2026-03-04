Marketing

“O futuro tem v de volta”. Lançada marca que troca garrafas por cêntimos

Assinada pela Dentsu, a nova marca começa a ser comunicada mo dia 5. A Wavemaker assina a estratégia de meios e a All Comunicação a assessoria de imprensa e comunicação.

“O futuro tem v de volta” é o mote que dá vida à Volta, a nova marca do Sistema de Depósito e Reembolso (SDR) que pretende mobilizar consumidores e mudar comportamentos. Apresentada esta quarta-feira, o sistema que devolve o depósito de latas entra em funcionamento a 10 de abril.

A primeira fase da campanha de comunicação arranca no dia 5 de março e pretende enquadrar o sistema e dar a conhecer a Volta, “através de mensagens informativas e pedagógicas, apelando ao movimento coletivo“.

“A marca nasce com um propósito mobilizador e com um objetivo ambicioso. Neste primeiro ano de operação, é fundamental garantir que os cidadãos compreendem rapidamente o sistema e que existe uma adesão generalizada ao novo sistema de depósito e reembolso. Tudo isto enquanto enfrentamos o grande desafio de alterar comportamentos enraizados há cerca de 30 anos”, diz citada em comunicado Lia Oliveira, diretora de marketing e comunicação da Volta.

A nova marca, bem como a campanha, a gestão de marketing de influência e redes sociais, é assinada pela Dentsu Creative Portugal. A estratégia de comunicação junto dos key opinion leaders e assessoria de imprensa são asseguradas pela All Comunicação e a estratégia e compra de espaço em media é da responsabilidade da Wavemaker.

“A forma como olhamos e tratamos as embalagens de bebidas de uso único vai mudar. Por isso, nesta fase, queremos comunicar as mensagens da volta numa linguagem simples, próxima e pedagógica, recorrendo a diversos canais para chegar a todos os públicos. É essencial que as pessoas compreendam que hábitos terão de mudar a partir de 10 de abril, e iniciar essa comunicação desde já é determinante para o sucesso do sistema”, acrescenta a responsável.

A estratégia integrada contempla presença em televisão, rádio, instore media, digital, branded content, marketing de influência, roadshow junto dos pontos de recolha e assessoria de imprensa.

"O futuro tem v de volta". Lançada marca que troca garrafas por cêntimos

