Plano italiano para África vai ter quatro novos membros
O Plano Mattei envolve 14 países e, em 2026, Giorgia Meloni indicou que vai incluir mais quatro: República do Congo, Ruanda, Gabão e Zâmbia.
O Plano italiano Mattei, cujo objetivo é desenvolver África e impedir fluxos migratórios para a Europa, vai ter quatro novos membros, passando a totalizar 18, anunciou esta quarta-feira a primeira-ministra, Giorgia Meloni.
“O Plano Mattei envolveu 14 países e, em 2026, vamos estendê-lo a outros quatro: República do Congo, Ruanda, Gabão e Zâmbia”, referiu Meloni na conferência “Lançar as bases para o emprego em África”, no Banco de Itália.
O Plano Mattei é uma iniciativa estratégica italiana lançada por Meloni para construir uma parceria de igualdade com as nações africanas, centrada na energia, infraestruturas, educação, saúde e agricultura.
Apoiado por mais de 1,2 mil milhões de euros, visa promover o desenvolvimento, travar a imigração irregular e transformar Itália num centro energético do Mediterrâneo.
Os países membros que já faziam parte do plano são: Argélia, República Democrática do Congo, Egito, Etiópia, Quénia, Costa do Marfim, Marrocos, Moçambique e Tunísia. Existem ainda cinco “parceiros adicionais”: Angola, Gana, Senegal, Mauritânia e Tanzânia.
Assine o ECO Premium
No momento em que a informação é mais importante do que nunca, apoie o jornalismo independente e rigoroso.
De que forma? Assine o ECO Premium e tenha acesso a notícias exclusivas, à opinião que conta, às reportagens e especiais que mostram o outro lado da história.
Esta assinatura é uma forma de apoiar o ECO e os seus jornalistas. A nossa contrapartida é o jornalismo independente, rigoroso e credível.
Comentários ({{ total }})
Plano italiano para África vai ter quatro novos membros
{{ noCommentsLabel }}