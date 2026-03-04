Plano italiano para África vai ter quatro novos membros

O Plano italiano Mattei, cujo objetivo é desenvolver África e impedir fluxos migratórios para a Europa, vai ter quatro novos membros, passando a totalizar 18, anunciou esta quarta-feira a primeira-ministra, Giorgia Meloni.

“O Plano Mattei envolveu 14 países e, em 2026, vamos estendê-lo a outros quatro: República do Congo, Ruanda, Gabão e Zâmbia”, referiu Meloni na conferência “Lançar as bases para o emprego em África”, no Banco de Itália.

O Plano Mattei é uma iniciativa estratégica italiana lançada por Meloni para construir uma parceria de igualdade com as nações africanas, centrada na energia, infraestruturas, educação, saúde e agricultura.

Apoiado por mais de 1,2 mil milhões de euros, visa promover o desenvolvimento, travar a imigração irregular e transformar Itália num centro energético do Mediterrâneo.

Os países membros que já faziam parte do plano são: Argélia, República Democrática do Congo, Egito, Etiópia, Quénia, Costa do Marfim, Marrocos, Moçambique e Tunísia. Existem ainda cinco “parceiros adicionais”: Angola, Gana, Senegal, Mauritânia e Tanzânia.