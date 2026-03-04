Plataforma Office.eu lançada como alternativa europeia ao Microsoft Office

A plataforma Office.eu, alternativa europeia aos americanos Microsoft Office e Google Workspace, foi lançada esta quarta-feira oficialmente nos Países Baixos, para reforçar a soberania digital da Europa e oferecer às empresas e instituições maior controlo sobre os seus dados.

O serviço, desenvolvido com tecnologia de código aberto e totalmente alojado em centros de dados europeus, visa reduzir a dependência do software norte-americano e garantir que as informações dos utilizadores permaneçam sob jurisdição europeia. “Durante muitos anos, a Europa dependia de software norte-americano e isso criou um certo risco de dependência, além de termos cedido o controlo dos nossos próprios dados”, afirmou o presidente executivo da empresa, Maarten Roelfs, na cidade holandesa de Haia, citado pela agência EFE.

Segundo o CEO, a plataforma pretende oferecer uma alternativa “europeia sólida, com soberania, privacidade e transparência no seu núcleo”. O Office.eu integra ferramentas de edição de documentos, colaboração online e armazenamento seguro de dados, tendo sido concebido para “cumprir integralmente” a regulamentação europeia em matéria de proteção de dados.

O lançamento coincide com a crescente preocupação na Europa com a dependência tecnológica e o controlo da infraestrutura digital, em pleno debate sobre a segurança dos dados. A plataforma foi testada nos últimos meses por utilizadores iniciais em vários países europeus e está atualmente a ser implementada por convite para clientes selecionados que solicitaram acesso.

A empresa prevê um lançamento mais amplo na Europa durante o segundo trimestre de 2026. “O Office.eu é 100% de propriedade europeia”, acrescentou o CEO. Roelfs garantiu que o sistema permite uma transição fácil a partir de plataformas existentes, como o Microsoft 365 ou o Google Workspace, e que os preços serão comparáveis aos de outras alternativas no mercado.

O Office.eu é parcialmente construído sobre o Nextcloud, uma plataforma europeia de código aberto, e oferece serviços de email, gestão de documentos e ferramentas de colaboração para empresas e utilizadores particulares. Fundada em 2024, a empresa começou a operar no início deste ano e espera atrair clientes em toda a Europa, especialmente entre pequenas e médias empresas interessadas em soluções digitais alojadas no continente.