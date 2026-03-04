Ideias +M

Ponto Verde relança campanha “Estamos a chegar ao ponto” para acelerar reciclagem

 + M,

Novamente sob o mote "Estamos a chegar ao ponto”, a Sociedade Ponto Verde quer reforçar a urgência reciclar mais e melhor as embalagens.

A campanha da Ponto Verde regressa para acelerar a reciclagem de embalagens.Sociedade Ponto Verde

Perante o incumprimento das metas de reciclagem de embalagens em 2025, a Sociedade Ponto Verde (SPV) fez regressar a campanha “Estamos a chegar ao ponto”. Portugal encerrou o ano com uma taxa de retoma de 60,2%, abaixo da meta de reciclar 65%.

A nova vaga da campanha surge após o “impacto positivo da primeira vaga, que reforçou a notoriedade da marca e a relevância do tema junto dos cidadãos”, nota a entidade, em comunicado. De acordo com o Estudo de Avaliação do Impacto da Comunicação SPV, realizado pela NielsenIQ, a campanha destacou-se como a melhor de sempre da marca, alcançando resultados históricos ao nível da persuasão, do impacto e da empatia.

Entre os principais indicadores, sete em cada dez cidadãos consideraram a campanha original, diferente e capaz de captar a atenção, sendo a credibilidade o atributo com melhor desempenho. A maioria — 80% — dos cidadãos referiu ter sentido maior vontade de reciclar embalagens após contacto com a campanha, reflete o estudo. “Estes dados reforçam a importância de manter uma mensagem consistente, credível e continuada no tempo, sobretudo quando está em causa a transformação de comportamentos profundamente enraizados“, considera a SPV.

Neste regresso, colocando o foco de novo nos dados da reciclagem — sete em cada dez portugueses já separam as suas embalagens, mas destes só um o faz de forma correta — a campanha quer “mobilizar todos a darem o próximo passo, ou seja, para passarem do ‘mais ou menos’ sustentáveis para cidadãos que separam e colocam corretamente todas as suas embalagens nos ecopontos”, explica a Ponto Verde.

Através de situações do quotidiano e momentos de convívio protagonizados por personagens com quem os cidadãos facilmente se identificam, a publicidade quer evidenciar os pequenos erros frequentes na separação de embalagens, transformando-os em oportunidades de aprendizagem.

A primeira vaga de ‘Estamos a chegar ao ponto’ trouxe-nos indicadores muito positivos e os resultados do estudo da NielsenIQ confirmam o impacto da nossa abordagem junto dos cidadãos. Na SPV, trabalhamos com base em análise, com foco na melhoria contínua — avaliamos o desempenho das campanhas, retiramos aprendizagens e ajustamos a comunicação para que seja cada vez mais clara e mobilizadora. Nesta nova fase, reforçamos o apelo à ação porque sabemos que só com mudanças consistentes no dia a dia de todos conseguiremos alterar comportamentos, reciclar mais e melhor as nossas embalagens e aproximar o País das metas a que se comprometeu”, afirma o diretor de marketing, sensibilização e comunicação da Sociedade Ponto Verde, Ricardo Sacoto Lagoa.

A campanha “Estamos a chegar ao ponto” vai ter uma abrangência 360º, com presença em TV, rádio, meios digitais, imprensa generalista e especializada, e outdoor. Esta nova vaga da campanha vai também marcar presença no podcast Bate Pé, dos criadores de conteúdo Mafalda Castro e Rui Simões, assim como em conteúdos desenvolvidos através de uma estratégia de marketing de influência.

A campanha tem criatividade da Fuel, produção da Grumpy Panda, planeamento de meios da Arena Media e comunicação e gestão de redes sociais asseguradas pela LPM. A Sociedade Ponto Verde, ao longo dos seus 29 anos de atividade, conta com mais de 63,6 milhões de euros investidos em comunicação, sensibilização e educação ambiental.

Assine o ECO Premium

No momento em que a informação é mais importante do que nunca, apoie o jornalismo independente e rigoroso.

De que forma? Assine o ECO Premium e tenha acesso a notícias exclusivas, à opinião que conta, às reportagens e especiais que mostram o outro lado da história.

Esta assinatura é uma forma de apoiar o ECO e os seus jornalistas. A nossa contrapartida é o jornalismo independente, rigoroso e credível.

Assine já! Veja todos os planos!
Últimas ECO
Populares

Comentários ({{ total }})

Ponto Verde relança campanha “Estamos a chegar ao ponto” para acelerar reciclagem

Respostas a {{ screenParentAuthor }} ({{ totalReplies }})
Avatar
{{ comment.author_name }}
Avatar
{{ comment.replies.last_author_name }} respondeu
{{ comment.replies.count }} {{ labelComment( comment.replies.count ) }}

{{ noCommentsLabel }}

Ainda ninguém comentou este artigo.

Promova a discussão dando a sua opinião

Precisa fazer para poder comentar.
Para si
Ideias +M
Ponto Verde lança campanha “Estamos a chegar ao ponto”

A campanha mostra pequenos erros comuns na reciclagem com o objetivo de mobilizar população a "passar do 'mais ou menos' sustentáveis para cidadãos que separam corretamente todas as embalagens".

+ M,

Empreendedorismo
SPV tem 500 mil euros para soluções de reciclagem

Programa oferece até 500.000 euros para a "cocriação de projetos-piloto com os parceiros da SPV das diferentes etapas da cadeia de valor como gestão de resíduos, embalagens e marcas".

Ana Marcela,

Marketing
SPV assinala “início de uma nova era” com rebranding

A marca surge agora dividida em duas dimensões: Sociedade Ponto Verde e Ponto Verde. O rebranding é assinado pela WYcreative.

+ M,