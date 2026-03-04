Ponto Verde relança campanha “Estamos a chegar ao ponto” para acelerar reciclagem

Novamente sob o mote "Estamos a chegar ao ponto”, a Sociedade Ponto Verde quer reforçar a urgência reciclar mais e melhor as embalagens.

Perante o incumprimento das metas de reciclagem de embalagens em 2025, a Sociedade Ponto Verde (SPV) fez regressar a campanha “Estamos a chegar ao ponto”. Portugal encerrou o ano com uma taxa de retoma de 60,2%, abaixo da meta de reciclar 65%.

A nova vaga da campanha surge após o “impacto positivo da primeira vaga, que reforçou a notoriedade da marca e a relevância do tema junto dos cidadãos”, nota a entidade, em comunicado. De acordo com o Estudo de Avaliação do Impacto da Comunicação SPV, realizado pela NielsenIQ, a campanha destacou-se como a melhor de sempre da marca, alcançando resultados históricos ao nível da persuasão, do impacto e da empatia.

Entre os principais indicadores, sete em cada dez cidadãos consideraram a campanha original, diferente e capaz de captar a atenção, sendo a credibilidade o atributo com melhor desempenho. A maioria — 80% — dos cidadãos referiu ter sentido maior vontade de reciclar embalagens após contacto com a campanha, reflete o estudo. “Estes dados reforçam a importância de manter uma mensagem consistente, credível e continuada no tempo, sobretudo quando está em causa a transformação de comportamentos profundamente enraizados“, considera a SPV.

Neste regresso, colocando o foco de novo nos dados da reciclagem — sete em cada dez portugueses já separam as suas embalagens, mas destes só um o faz de forma correta — a campanha quer “mobilizar todos a darem o próximo passo, ou seja, para passarem do ‘mais ou menos’ sustentáveis para cidadãos que separam e colocam corretamente todas as suas embalagens nos ecopontos”, explica a Ponto Verde.

Através de situações do quotidiano e momentos de convívio protagonizados por personagens com quem os cidadãos facilmente se identificam, a publicidade quer evidenciar os pequenos erros frequentes na separação de embalagens, transformando-os em oportunidades de aprendizagem.

“A primeira vaga de ‘Estamos a chegar ao ponto’ trouxe-nos indicadores muito positivos e os resultados do estudo da NielsenIQ confirmam o impacto da nossa abordagem junto dos cidadãos. Na SPV, trabalhamos com base em análise, com foco na melhoria contínua — avaliamos o desempenho das campanhas, retiramos aprendizagens e ajustamos a comunicação para que seja cada vez mais clara e mobilizadora. Nesta nova fase, reforçamos o apelo à ação porque sabemos que só com mudanças consistentes no dia a dia de todos conseguiremos alterar comportamentos, reciclar mais e melhor as nossas embalagens e aproximar o País das metas a que se comprometeu”, afirma o diretor de marketing, sensibilização e comunicação da Sociedade Ponto Verde, Ricardo Sacoto Lagoa.

A campanha “Estamos a chegar ao ponto” vai ter uma abrangência 360º, com presença em TV, rádio, meios digitais, imprensa generalista e especializada, e outdoor. Esta nova vaga da campanha vai também marcar presença no podcast Bate Pé, dos criadores de conteúdo Mafalda Castro e Rui Simões, assim como em conteúdos desenvolvidos através de uma estratégia de marketing de influência.

A campanha tem criatividade da Fuel, produção da Grumpy Panda, planeamento de meios da Arena Media e comunicação e gestão de redes sociais asseguradas pela LPM. A Sociedade Ponto Verde, ao longo dos seus 29 anos de atividade, conta com mais de 63,6 milhões de euros investidos em comunicação, sensibilização e educação ambiental.