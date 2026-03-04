“Precisamos monitorizar com muita atenção a nossa segurança cibernética”
O Irão é considerado um dos quatro países que mais 'patrocinam' ataques cibernéticos a países e empresas ocidentais, juntamente com a Rússia, China e Coreia do Norte.
Depois dos drones que já atacaram Chipre, a Europa está a monitorizar “com muita atenção” eventuais ciberataques iranianos em particular a infraestruturas críticas, adianta Henna Virkkunen, vice-presidente executiva da Comissão Europeia.
“Precisamos monitorizar a situação com muita atenção no que diz respeito à nossa segurança cibernética, especialmente em relação à nossa infraestrutura crítica”, afirma Henna Virkkunen, vice-presidente executiva da Comissão Europeia. “Sabemos que a dimensão online também é muito importante, o canal de recrutamento e, principalmente, a propaganda também se espalham muito online”, disse ainda a vice-presidente executiva da Comissão Europeia ao Politico (artigo em inglês/acesso não pago).
O Irão é considerado um dos quatro países que mais ‘patrocinam’ ataques cibernéticos a países e empresas ocidentais, juntamente com a Rússia, China e Coreia do Norte. Mas, até ao momento aponta o Politico, não há evidência de que depois do ataque norte-americano e israelita o país esteja a desenvolver atividades nesse campo visando diretamente a Europa.
O país já ameaçou atacar os países que apoiem o ataque ao Irão. Até ao momento já visou o Chipre com ataques de drones, o que motivou o Reino Unido, Grécia e França a enviar caças, navios de guerra e helicópteros para a região para reforçar a defesa da ilha a futuros ataques.
