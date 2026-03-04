Putin está a pensar “parar de fornecer imediatamente” gás à Europa

O presidente russo, Vladimir Putin, sugeriu na quarta-feira que a Rússia pode parar de fornecer gás aos mercados europeus e passar a atender mercados mais promissores, avança a Reuters. A Comissão Europeia vai apresentar uma proposta para proibir permanentemente as importações de petróleo russo a 15 de abril, três dias após as eleições parlamentares na Hungria.

“Agora outros mercados estão a abrir-se e talvez fosse mais lucrativo para nós parar de abastecer o mercado europeu neste momento. Para entrar nesses mercados que estão a abrir-se e estabelecer-nos lá”, referiu o presidente russo.

Putin garantiu que esta “ideia” não é uma decisão, mas antes “pensar em voz alta”. “Definitivamente, instruirei o governo a trabalhar nesta questão em conjunto com as nossas empresas”, disse.

O líder sublinhou que a Rússia sempre foi um fornecedor de energia “confiável” e continuará a trabalhar dessa maneira com os parceiros que também são confiáveis, como a Eslováquia e a Hungria.

