Quase metade das famílias considera “pesados” os custos com dentista

As famílias veem os custos dos cuidados dentários como mais pesados para as suas carteiras do que os encargos com medicamentos e, mesmo, dos cuidados médicos. Esta é a conclusão do mais recente “Inquérito às Condições de Vida e Rendimento” no que toca à área da Saúde, divulgado esta quarta-feira pelo Instituto Nacional de Estatística (INE).

“A proporção de agregados familiares que avaliavam os encargos financeiros com cuidados dentários como pesados em 2025 (47,2%) era mais elevada do que a observada para os encargos com medicamentos (45,7%) e, sobretudo, em relação aos cuidados médicos (39,3%)”, indica o gabinete estatístico, acrescentando que a avaliação negativa “era maior no caso das famílias em risco de pobreza e nos agregados familiares com idosos”.

Os resultados do inquérito revelam também que 79,5% da população com 16 ou mais anos teve pelo menos uma consulta de medicina geral e familiar nos 12 meses anteriores à entrevista, 59,6% uma consulta de medicina dentária e 53,3% uma consulta de outra especialidade.

Em todos os casos, “mais mulheres do que homens referiram ter tido consultas médicas: 84,1% no caso da medicina geral e familiar, 62,4% para cuidados dentários e 59,9% para outras especialidades (respetivamente, 74,5%, 56,4% e 46,0%, para os homens)”, aponta o INE.

Enquanto a proporção de pessoas que referiram ter tido consultas médicas, seja de medicina geral e familiar, seja de outras especialidades, aumentava à medida que o grupo etário avançava, o mesmo não se verificava no caso dos cuidados dentários, em que a proporção de utilizadores era substancialmente mais elevada nos grupos etários mais jovens.

Aliás, a monitorização da saúde oral era maior para os níveis de escolaridade mais elevados e para a população empregada, e menor para a população em risco de pobreza.

Segundo os dados do serviço estatístico, a proporção de pessoas que viram as suas necessidades de exames ou tratamentos médicos não satisfeitas foi de 3,8% no ano passado, uma percentagem que sobe para 10,2% no que diz respeito às necessidades de cuidados dentários – três décimas acima da proporção de 2024, ano em que Portugal apresentava o quinto pior desempenho no contexto da União Europeia (UE).

Como principal motivo para a não realização de exames ou tratamentos médicos destacam-se as listas de espera (39,6%), ao passo que a principal razão para a não realização de exames ou tratamentos dentários foi a falta de disponibilidade financeira (76%).