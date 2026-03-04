Rui Costa nomeado diretor financeiro da Europa da UHM

A United Hospitality Management (UHM) nomeou Rui Costa como novo diretor financeiro para a Europa, reforçando a estrutura de gestão da empresa na região. A gestora hoteleira conta com mais de 30 anos de atividade no segmento de luxo da hospitality.

O responsável acumula quase duas décadas de experiência na área financeira do setor hoteleiro de luxo e regressa agora à empresa onde iniciou a carreira profissional. Rui Costa começou no Pine Cliffs Resort, unidade algarvia pertencente à UHM, como Accounts Payable Clerk e Operation Innovation Green Belt.

Entre 2014 e 2017 desempenhou funções de Senior Hotel Accountant no Sheraton Skyline Hotel London Heathrow. Em 2017 regressou a Portugal, tendo passado por grupos como a Minor Hotels, a Nozul Algarve S.A. e a Highgate Portugal, onde assumiu responsabilidades nas áreas de gestão financeira, vendas e gestão de ativos.

Citado em comunicado, Rui Costa afirma que o regresso à UHM representa “um verdadeiro privilégio”, sublinhando o objetivo de contribuir para o crescimento da empresa em Portugal e na Europa, bem como para a melhoria da performance comercial e financeira e do desenvolvimento tecnológico dos processos.

Licenciado em Gestão Hoteleira pela Escola Superior de Gestão, Hotelaria e Turismo da Universidade do Algarve, Rui Costa assume a direção financeira europeia da UHM, numa fase de consolidação da presença da empresa no segmento de luxo e upscale.