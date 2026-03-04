Santander Portugal tem novo administrador para o retalho após ‘promoção’ da Isabel Guerreiro a CEO

O Santander Portugal tem um novo administrador da área de retalho após a ascensão de Isabel Guerreiro a CEO, na sequência da mudança de Pedro Castro e Almeida para a administração do gigante espanhol. Joaquim Filipe, que era diretor da mesma área, é o nome escolhido.

“Nesta função, Joaquim Filipe será responsável pela condução do dia-a-dia do retalho e pela execução da estratégia de transformação comercial e do modelo operativo, com o objetivo de acelerar a concretização da visão do Santander de ser o melhor ‘banco digital com balcões'”, adianta o banco em comunicado.

Joaquim Filipe conta com três décadas de carreira no Santander e tem experiência nas áreas de retalho, performance comercial, rede de balcões, produtos e serviços, marketing, estratégia e CRM. Desde setembro de 2025 que era responsável pelas redes de distribuição de particulares & negócios em Portugal.

O novo administrador executivo do antigo Totta é licenciado em Economia pela Universidade Lusíada e tem mestrado em Gestão pela Universidad de Valladolid, contando ainda com formações de liderança em diversas instituições, incluindo a IESE e o Kellogg School of Management.

Isabel Guerreiro iniciou funções de CEO no início deste mês, tornando-se na primeira mulher a liderar um grande banco em Portugal.

Em Portugal, no ano passado, o Santander teve lucros de 963,8 milhões de euros, praticamente em linha com ano anterior. A descida das taxas de juro levou a margem a cair mais de 12%, mas houve uma compensação das comissões, dos resultados com operações financeiras e de menos provisões.