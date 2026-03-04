Seguradoras

Seis seguradoras receberam prémio cinco estrelas

  • Carolina Neves Carvalho
  • 12:55

AdvanceCare, Aegon Santander, Ageas Seguros, CA Vida, JAP seguros, e Ok!Seguros foram distinguidos com o prémio cinco estrelas em diferentes categorias.

A edição de 2026 dos prémios 5 estrelas, organizada pela Five Stars Consulting, distinguiu seis marcas do setor segurador em diversas categorias.

Rita Chung, com Nuno Moreira, Anabela Graça, Paula Dias, Matilde Lourenço, e Carolina Tomaz, da Aegon Santander, receberam o prémio cinco estrelas na categoria de seguros bancários.

Para seguros de saúde, a grande vencedora foi a AdvanceCare, parte do grupo Generali, ganhando nesta categoria pelo segundo ano consecutivo. Graças aos 3.759 inquiridos pelo Prémio cinco estrelas, a satisfação global com a marca situou-se nos 7,94.

Já a Aegon Santander venceu a categoria de seguros bancários, conquistando este prémio pelo sexto ano consecutivo. Com 4.434 consumidores avaliados, a satisfação global situou-se nos 7,83.

Na categoria de seguradoras, a galardoada foi a Ageas Seguros, vencendo pelo terceiro ano consecutivo. Com 3.978 envolvidos, a satisfação global situou-se nos 7,63.

Por outro lado, na categoria de Seguros de Vida, o prémio cinco estrelas foi entregue à CA Vida, com 4.044 clientes envolvidos nesta escolha e uma satisfação global de 7,81.

Na categoria de mediadores de seguros, a JAPSeguros foi a distinguida, tendo sido inquiridos 3.951 clientes, e com uma satisfação global registada em 7,78.

Por fim, na categoria de seguros diretos, a Ok!seguros foi a vencedora, tendo sido inquiridos 3.942 clientes e com uma satisfação global registada nos 7,8.

Assine o ECO Premium

No momento em que a informação é mais importante do que nunca, apoie o jornalismo independente e rigoroso.

De que forma? Assine o ECO Premium e tenha acesso a notícias exclusivas, à opinião que conta, às reportagens e especiais que mostram o outro lado da história.

Esta assinatura é uma forma de apoiar o ECO e os seus jornalistas. A nossa contrapartida é o jornalismo independente, rigoroso e credível.

Assine já Veja todos os planos

Últimas

Populares

Eventos

Comentários ({{ total }})

Seis seguradoras receberam prémio cinco estrelas

Respostas a {{ screenParentAuthor }} ({{ totalReplies }})
Avatar
{{ comment.author_name }}
Avatar
{{ comment.replies.last_author_name }} respondeu
{{ comment.replies.count }} {{ labelComment( comment.replies.count ) }}

{{ noCommentsLabel }}

Ainda ninguém comentou este artigo.

Promova a discussão dando a sua opinião

Precisa fazer para poder comentar.