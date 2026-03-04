Seis seguradoras receberam prémio cinco estrelas

A edição de 2026 dos prémios 5 estrelas, organizada pela Five Stars Consulting, distinguiu seis marcas do setor segurador em diversas categorias.

Para seguros de saúde, a grande vencedora foi a AdvanceCare, parte do grupo Generali, ganhando nesta categoria pelo segundo ano consecutivo. Graças aos 3.759 inquiridos pelo Prémio cinco estrelas, a satisfação global com a marca situou-se nos 7,94.

Já a Aegon Santander venceu a categoria de seguros bancários, conquistando este prémio pelo sexto ano consecutivo. Com 4.434 consumidores avaliados, a satisfação global situou-se nos 7,83.

Na categoria de seguradoras, a galardoada foi a Ageas Seguros, vencendo pelo terceiro ano consecutivo. Com 3.978 envolvidos, a satisfação global situou-se nos 7,63.

Por outro lado, na categoria de Seguros de Vida, o prémio cinco estrelas foi entregue à CA Vida, com 4.044 clientes envolvidos nesta escolha e uma satisfação global de 7,81.

Na categoria de mediadores de seguros, a JAPSeguros foi a distinguida, tendo sido inquiridos 3.951 clientes, e com uma satisfação global registada em 7,78.

Por fim, na categoria de seguros diretos, a Ok!seguros foi a vencedora, tendo sido inquiridos 3.942 clientes e com uma satisfação global registada nos 7,8.