Spear Legal reforça a equipa com entrada de advogada associada

A Spear Legal anunciou a contratação da advogada associada Maria Francisca Quaresma, que integrará a boutique jurídica na área do Direito Fiscal e Contencioso Tributário, fundada por António Gaspar Schwalbach no final de 2025.

Ao longo do seu percurso profissional, Maria Francisca Quaresma tem exercido essencialmente na área do contencioso tributário. Na sua carreira passou por sociedades como a Deloitte Legal e a Garrigues.

Formada em Direito pela Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra, tem, também, Mestrado em Direito Fiscal na Universidade Católica Portuguesa.

Para António Gaspar Schwalbach, managing partner da Spear Legal, “a entrada da Francisca reforça a nossa capacidade de resposta numa das nossas principais áreas. Trata-se de uma advogada com uma sólida formação em direito fiscal e com experiência relevante em contencioso tributário, que se enquadra plenamente na cultura de rigor técnico e exigência profissional que procuramos afirmar desde a criação da Spear Legal”.

Com esta entrada, a que acresce a entrada anterior do Tax Director Júlio Almeida, a Spear Legal cumpre o objetivo de crescimento, reforçando a equipa com profissionais de elevada qualidade técnica e consolidando uma prática que combina rigor técnico, tecnologia e adaptabilidade.