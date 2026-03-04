Suécia diz aos cidadãos para guardarem dinheiro em casa em caso de guerra

Todos os cidadãos adultos suecos devem guardar em casa dinheiro em numerário suficiente para uma semana para comprarem alimentação, medicamentos ou outros bens essenciais em caso de guerra ou de uma crise, recomendou o banco central da Suécia.

Além de terem mil coroas suecas (cerca de 94 euros) por adulto, os suecos também devem ter cartões bancários de mais do que uma instituição financeira e usar o serviço de pagamento online do país Swish, disse o Riksbank esta quarta-feira, citado pela agência Bloomberg (acesso pago, conteúdo em inglês).

“O público em geral é uma parte importante da defesa total da Suécia e fundamental para reforçar a preparação nacional”, afirmou o banco central. “Ter acesso a diferentes métodos de pagamento melhora a capacidade do público para efetuar pagamentos em caso de interrupções temporárias, crises e, no pior dos casos, guerra”, avisou.

Estas recomendações visam preparar a sociedade para os impactos de um eventual ataque militar ou cibernético num contexto de agravamento do risco geopolítico a nível mundial.

O Governo sueco já enviou um folheto a todos os lares suecos informando, entre outras coisas, que devem armazenar uma certa quantidade de água em casa e como podem aceder às notícias durante um corte de energia.