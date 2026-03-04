Tarifas de 15% de Trump entram em vigor ainda esta semana

O secretário do Tesouro dos EUA, Scott Bessent, anunciou esta quarta-feira que o aumento das tarifas globais prometido pelo Presidente Donald Trump há algumas semanas começa a produzir efeitos nos próximos dias. Bessent acrescentou que Washington espera que, dentro de cinco meses, todas as tarifas que estavam em vigor antes da decisão do Supremo Tribunal que as declarou ilegais sejam restabelecidas sob outras leis.

Em entrevista à CNBC, o secretário do Tesouro afirmou que as tarifas globais de 10%, previstas na lei conhecida como Secção 122, que entraram em vigor temporariamente em 24 de fevereiro, vão subir para 15%, como Trump prometeu, “provavelmente esta semana”.

O responsável acredita que as tarifas vão regressar aos níveis acima da percentagem em que estavam, no caso de alguns países, dentro dos próximos cinco meses, sendo que o Governo Trump terá de usar diversas leis comerciais que não entrem em conflito com a decisão do Supremo Tribunal de 20 de fevereiro. “Acredito sinceramente que as tarifas vão regressar ao seu nível anterior nos próximos cinco meses”, declarou Bessent na CNBC.

Em 20 de fevereiro, o Supremo Tribunal decidiu contra o uso dos poderes económicos de emergência que Trump usou em abril para declarar o aumento das chamadas tarifas “recíprocas” e punir a China e o México pelo seu papel no comércio ilegal de fentanil. O Tribunal determinou que todos esses aumentos tarifários fossem imediatamente invalidados.

Trump respondeu que usaria outras leis que concedem poder de fixação de tarifas ao poder executivo para reimpor os níveis tarifários que estavam em vigor desde abril.