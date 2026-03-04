Taxa Euribor sobe a três, a seis e a 12 meses

A taxa Euribor subiu esta quarta-feira a três, a seis e a 12 meses em relação a terça-feira. Com as alterações de hoje, a taxa a três meses, que avançou para 2,056%, continuou abaixo das taxas a seis (2,135%) e a 12 meses (2,307%).

A taxa Euribor a seis meses, que passou em janeiro de 2024 a ser a mais utilizada em Portugal nos créditos à habitação com taxa variável, subiu hoje, ao ser fixada em 2,135%, mais 0,015 pontos do que na terça-feira.

Dados do Banco de Portugal (BdP) referentes a dezembro indicam que a Euribor a seis meses representava 38,77% do ‘stock’ de empréstimos para a habitação própria permanente com taxa variável. Os mesmos dados indicam que as Euribor a 12 e a três meses representavam 31,85% e 25,09%, respetivamente.

No mesmo sentido, no prazo de 12 meses, a taxa Euribor avançou hoje para 2,307%, mais 0,075 pontos. A Euribor a três meses também subiu hoje ao ser fixada em 2,056%, mais 0,021 pontos do que na terça-feira.

Em 5 de fevereiro, o BCE manteve as taxas diretoras, de novo, pela quinta reunião de política monetária consecutiva, como tinha sido antecipado pelo mercado e depois de oito reduções das mesmas desde que a entidade iniciou o ciclo de cortes em junho de 2024.

A próxima reunião de política monetária do BCE realiza-se em 18 e 19 de março em Frankfurt, Alemanha. As Euribor são fixadas pela média das taxas às quais um conjunto de 19 bancos da zona euro está disposto a emprestar dinheiro entre si no mercado interbancário.