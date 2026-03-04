Turismo na UE com recorde de 3,1 mil milhões de dormidas em 2025

O ano passado foi mais um de recorde para o turismo na União Europeia (UE). De acordo com os dados divulgados esta quarta-feira pelo Eurostat, os estabelecimentos de alojamento turístico no conjunto dos 27 Estados-membros registaram quase 3,1 mil milhões de dormidas, o que reflete um aumento de 2,2% face a 2024 (ou seja, mais 66,4 milhões de dormidas). Portugal surge no décimo lugar entre os 27 Estados-membros.

As dormidas de turistas de países extra-UE registaram um crescimento homólogo de 3,4% no último ano, equivalente a mais 49,7 milhões, acima do acréscimo de 1,1% observado nas dormidas de hóspedes provenientes do espaço comunitário (mais 16,7 milhões em relação a 2024), detalha o gabinete estatístico.

A grande maioria das dormidas em 2025 concentrou-se em apenas quatro países: Espanha (513,6 milhões); Itália (476,9 milhões); França (471,7 milhões); e Alemanha (442,1 milhões). No seu conjunto, correspondem a 61,7% do total de dormidas registadas no ano passado na União Europeia.

Em contrapartida, os países com os valores mais baixos foram o Luxemburgo (3,6 milhões), a Letónia (5,0 milhões) e a Estónia (6,7 milhões).

Portugal surge no décimo lugar entre os 27 Estados-membros da UE no que toca ao número de dormidas no turismo em 2025, num valor total perto dos 100 milhões. Além dos quatro países com o maior número de dormidas, ficou também atrás da Grécia, dos Países Baixos, da Áustria, da Polónia e da Croácia.

Ainda segundo o Eurostat, o número de dormidas em alojamentos turísticos aumentou em 24 dos 27 países do bloco comunitário, com as maiores subidas homólogas a registarem-se em Malta (+10,1% face a 2024) e na Polónia (+7,2%), enquanto o Luxemburgo (-2,4%), a Roménia (-1,7%) e a Irlanda (-0,4%) tiveram as únicas diminuições anuais. Portugal teve o sexto menor aumento.

Segundo os dados preliminares, divulgados em meados de fevereiro, pelo Instituto Nacional de Estatística (INE), o setor do alojamento turístico em Portugal registou 32,5 milhões de hóspedes e 82,1 milhões de dormidas no último ano, representando aumentos de 3% e 2,2%, respetivamente, em relação a 2024.

Quanto aos últimos três meses de 2025, o número de dormidas turísticas na UE cresceu 3,0% em comparação com o período homólogo de 2024, observando-se aumentos em 25 Estados-membros. Entre outubro e dezembro, os aumentos mais elevados foram registados na Irlanda (+12,0%) e em Malta (+10,9%), ao passo que as principais descidas ocorreram na Roménia (-4,6%) e no Luxemburgo (-0,4%).