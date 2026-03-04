Volta. Conheça as máquinas que vão trocar embalagens por cêntimos

A SDR Portugal, a entidade responsável pelo sistema de depósito e reembolso que arranca a 10 de abril, apresentou, esta quarta-feira, as máquinas que vão estar espalhadas por 2.500 supermercados no país, à espera que os consumidores deixem as suas embalagens – garrafas e latas até três litros – em troca da devolução dos 10 cêntimos extra que foram cobrados no momento de compra.

Volta é o nome da marca, azul é a cor predominante, “toma lá, dá cá” é a frase que se lê nas máquinas e apela à ação. Esta quarta-feira, na Estufa Fria, no evento de apresentação, estiveram disponíveis quatro máquinas que servem de ilustração ao que o consumidor poderá encontrar nos supermercados.





As quatro máquinas apresentadas são algo diferentes entre si, já que cada uma é fabricada por um de quatro fornecedores. São um exemplo, em dimensões mais reduzidas, daquilo que os consumidores poderão encontrar no supermercado. Vão haver modelos semelhantes, mas com diferentes dimensões. E há outras nuances possíveis: além de azuis, poderão ser cinzentas claras, com letras azuis, e podem estar encastradas na parede, para uma maior capacidade de recolha. Está nas mãos de cada supermercado escolher a que preferir.



“Nos grandes retalhistas há normalmente duas máquinas destas uma ao lado da outra, mas que têm o que se chama um backroom, um espaço onde têm uns contentores gigantes que dão para armazenar muito mais quantidade”, explica Lia Oliveira, diretora de Marketing e comunicação da SDR.

As máquinas protótipo permitiram testar uma das quatro formas de receber de volta o valor de depósito: através da receção de um talão que possibilita descontar o valor a receber nas próximas compras, entregando o talão na caixa. Nestes modelos, pode selecionar uma de quatro línguas para a informação que é dada no ecrã, entre português, espanhol, inglês e francês.

O processo passa por colocar a embalagem, ou embalagens, na boca da máquina, esperar que a máquina a recolha, e selecionar o modo de receção do valor no ecrã, e retirar o seu recibo. Veja a demonstração no vídeo abaixo: