5 coisas que vão marcar o dia

Esta quinta-feira, a REN vai revelar quanto lucrou em 2025 e o BCE vai divulgar as atas do último encontro de política monetária. Já o Bundesbank vai publicar as contas de 2025. A marcar o dia está ainda o Conselho de Ministro presidido por Marcelo Rebelo de Sousa e o início do Conselho de Justiça e Assuntos Internos em Bruxelas.

REN revela quanto lucrou em 2025

Após o fecho dos mercados, a REN – Redes Energéticas Nacionais vai divulgar os resultados obtidos em 2025. Nos primeiros nove meses do ano passado, a empresa registou um lucro de 103,9 milhões de euros, o que representou uma subida de 23,4% em relação aos primeiros nove meses de 2024. A empresa investiu mais 50% em comparação ao mesmo período de 2024, para 324,6 milhões de euros.

BCE divulga atas da última reunião

Esta quinta-feira, pelas 13h30, o Banco Central Europeu (BCE) vai divulgar as atas do último encontro de política monetária. Isto, depois da presidente Christine Lagarde discursar durante a manhã sobre riscos globais em 2026. O BCE manteve as taxas de juro na Zona Euro inalteradas pela quinta reunião consecutiva, em linha com as expectativas de investidores e apesar de analistas salientaram o aumento de riscos geopolíticos e cambiais. O banco central liderado por Lagarde deixou assim a taxa de Facilidade Permanente de Depósito nos 2% e as taxas de refinanciamento e de cedência de liquidez mantêm-se nos 2,15% e 2,4%, respetivamente.

Bundesbank apresenta contas de 2025

O Bundesbank vai publicar as contas de 2025. Em 2024, o banco central da Alemanha sofreu perdas de 19.200 milhões de euros, as primeiras desde 1979, as maiores da sua história e oito vezes mais do que em 2023. Estas perdas foram resultado da subida das taxas de juro pelo BCE, o que o levou a ter mais despesas com juros do que receitas de juros.

Conselho de Ministros presidido por Marcelo

Esta quinta-feira, o Presidente da República vai presidir à última reunião do Conselho de Ministros antes de cessar funções que terá como temas a língua portuguesa e a lusofonia, o PTRR e a situação geopolítica. A reunião vai realizar-se na residência oficial do chefe do Governo, em São Bento, e tem início marcado para as 10h30. No final, haverá uma sessão de cumprimentos entre o Presidente da República e todo o Governo, ministros e secretários de Estado, seguindo-se um almoço a dois entre Marcelo Rebelo de Sousa e Luís Montenegro.

Início do Conselho de Justiça e Assuntos Internos

Em Bruxelas, vai ter início a reunião de ministros dos Estados-membros da União Europeia (UE) responsáveis pela Justiça e pelos Assuntos Internos, presidido por Nicholas A. Ioannides, vice-ministro da Migração e Proteção Internacional de Chipre. A reunião decorre até dia 6. O primeiro dia, dedicado aos Assuntos Internos, os ministros discutem, entre outros temas, o espaço Schengen, migrações, o futuro da Agência da União Europeia para a Cooperação Policial (Europol) e aprovam conclusões sobre a nova estratégia da UE em matéria de droga.