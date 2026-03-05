Anacom autoriza reentrada de veículo orbital da Atmos Space Cargo

A Anacom concedeu à Atmos Space Cargo a primeira licença comercial de reentrada e recuperação de um veículo orbital em espaço português. A licença autoriza a reentrada do veículo Mission Phoenix 2.1, com a data de lançamento prevista para o segundo semestre de 2026.

“O desenvolvimento de capacidades nacionais em governança espacial é essencial para a autonomia e resiliência da Europa, tanto no acesso à órbita quanto no retorno dela. O apoio a operações de reentrada licenciadas sob jurisdição portuguesa reforça o papel de Portugal na viabilização de uma economia espacial europeia bidirecional, incluindo pesquisa, manufatura e outras aplicações de alto valor que dependem de uma logística de retorno confiável”, afirma Ricardo Conde. “Com essa licença, Portugal torna-se a porta de entrada europeia para o retorno do espaço“, sintetiza o presidente da Agência Espacial Portuguesa.

A licença, atribuída pela Anacom à Atmos Space Cargo a 24 de fevereiro, autoriza a reentrada do veículo orbital Mission Phoenix 2.1 em espaço aéreo português, bem como a sua recuperação numa área designada no Atlântico, perto da costa da ilha de Santa Maria, nos Açores, sob jurisdição nacional.

A data do lançamento é apontada para a segunda metade do ano, com a data final, o perfil do voo e os parâmetros da recolha ainda sujeitos a coordenação operacional e regulatória. “Os cronogramas específicos da missão e as coordenadas de recuperação serão confirmados mais perto da data do voo, em conformidade com as notificações marítimas e de aviação aplicáveis”, informa comunicado.

“A reentrada é um componente crítico da infraestrutura espacial europeia. A obtenção de uma licença europeia de reentrada num quadro nacional é um passo importante para o estabelecimento de uma capacidade de retorno independente e comercialmente viável. Esta licença representa um passo substancial rumo a uma infraestrutura espacial bidirecional soberana da Europa“, refere Marta Oliveira, COO e cofundadora da Atmos Space Cargo, citada em comunicado.