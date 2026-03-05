Andaluzia lidera o impulso de investimento na saúde em Espanha

O estudo destaca que esta comunidade, juntamente com Castela-La Mancha e Astúrias, aumentou significativamente os seus recursos no setor durante a atual legislatura.

De acordo com o Icgea, a análise identifica duas formas complementares de liderança em saúde na Espanha. Por um lado, estão as comunidades que apostam no investimento e na modernização das infraestruturas. Por outro, aquelas que se concentram na eficiência e na inovação através da digitalização e de novos modelos organizacionais.

«No contexto atual, a saúde joga-se em dois tabuleiros: capacidade e valor», afirmou Jesús Sánchez Lambás, vice-presidente executivo do Icgea. Esta abordagem permite às comunidades alinhar recursos e políticas sustentáveis, o que é crucial para o futuro do sistema de saúde.

O relatório sublinha que a Andaluzia aumentou o seu orçamento para a saúde para 2026 para 16 265,9 milhões de euros, o que representa um aumento de 1016 milhões em relação a 2025, equivalente a 6,6%. Este investimento representa aproximadamente 31,5% do orçamento total da Junta, reafirmando a prioridade da saúde na agenda política.

CRESCIMENTO NA ATENÇÃO PRIMÁRIA

A despesa sanitária por habitante na Andaluzia atingirá aproximadamente 1.883 euros em 2026, um aumento notável em relação aos 1.764 euros em 2025. Esta tendência reflete um compromisso com os cuidados de saúde primários, que receberão 5.472 milhões de euros, 5,8% a mais do que no ano anterior.

Além disso, os dados do Sistema de Informação de Listas de Espera (Sisle-SNS) indicam que a Andaluzia conseguiu reduzir significativamente o número total de pacientes em lista cirúrgica e o tempo médio de espera, destacando-se em comparação com outras comunidades onde a melhoria foi mínima.

«Nesta legislatura, a Andaluzia passou de estar na cauda em termos de investimento para liderar o impulso da sua saúde pública», comentou Sánchez Lambás. Esta mudança traduz-se numa abordagem renovada em relação aos cuidados primários e numa melhoria na acessibilidade aos serviços de saúde.

Castela-La Mancha também se destacou na análise, consolidando-se como uma comunidade que associa o aumento do seu orçamento de saúde ao reforço de profissionais e tecnologia. Para 2026, o seu orçamento de saúde ascende a 4,069 mil milhões de euros, mais 7,6% do que em 2025.

ASTÚRIAS NA VANGUARDA DA SAÚDE

Astúrias posiciona-se como a terceira comunidade com uma liderança notável em termos de investimento, combinando um aumento orçamental com decisões para agilizar consultas e ampliar dispositivos. O seu orçamento para a saúde para 2026 oscila entre 2,549 e 2,581 milhões de euros, o que representa um aumento de 4,4-4,5% em relação a 2025.

O investimento per capita nas Astúrias atingirá aproximadamente 2.525 euros, consolidando-se como a comunidade que mais gasta por habitante em saúde na Espanha. Este modelo de investimento é considerado um padrão de referência para outras comunidades no futuro.

A análise do ICGEA baseia-se em fontes oficiais do Ministério da Saúde e das comunidades autónomas, bem como no acompanhamento de iniciativas que afetam a acessibilidade e a continuidade dos cuidados de saúde. Isto reforça a importância do investimento no setor para melhorar a qualidade dos serviços.

O Instituto Coordenadas conclui que o futuro da saúde em Espanha dependerá da capacidade das comunidades de equilibrar investimento e eficiência, garantindo assim um sistema que responda às necessidades da população. A evolução das despesas e a melhoria dos indicadores de saúde são essenciais para atingir estes objetivos.