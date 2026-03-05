APS anuncia curso de negociação de contratos tecnológicos no setor segurador

A Associação Portuguesa de Seguradores (APS) anunciou o curso “Negociação de Contratos Tecnológicos no Setor Segurador – Uma Visão Prática”, que se irá realizar no dia 11 de março de 2026, em formato presencial, das 9h15 às 12h30, na sede da APS, em Lisboa.

Esta formação quer capacitar as “equipas de empresas do setor na preparação, negociação e contratação de serviços de Tecnologias da Informação e Comunicação (TIC)”, explicam.

O objetivo deste curso é dotar os participantes de ferramentas para que sejam capazes de planear e gerir as fases de procurement de forma mais eficaz, bem como de identificar e priorizar cláusulas essenciais em contratos TIC, e implementar as melhores estratégias de negociação.

A formação destina-se a colaboradores do setor segurador que integram equipas responsáveis por processos de procurement, negociação e contratação de serviços TIC, mas também tanto a juristas como a não juristas envolvidos nestes processos.

O curso será lecionado por David Paula, Associado Coordenador de Comunicações, Proteção de Dados & Tecnologia da VdA (Vieira de Almeida & Associados).

Para obter mais informações sobre este curso ou para efetuar a sua inscrição, carregue aqui.