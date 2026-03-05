As insurtech que estão a reinventar o tradicional setor dos seguros. Oiça o À Prova de Futuro

Neste episódio olhamos para as insurtech, empresas que estão a reinventar o tradicional setor dos seguros com a aplicação de tecnologias como a inteligência artificial, a automação e a Big Data. Da aquisição de clientes até à gestão de pagamentos pós-sinistro, estas empresas agem de forma independente ou em parceria com as grandes seguradoras para melhorar a experiência do cliente a agilizar os processos.

O crescimento deste tipo de empresas atrai capital de risco e resulta muitas vezes em integração nas grandes seguradoras através de operações de M&A ou em entradas em bolsa. Há, no entanto, uma divergência entre os dois lados do Atlântico com as insurtech americanas a beneficiarem de maior escala de mercado e acesso a capital em comparação às europeias, dizem os convidados do ECO.

João Cardoso De Jesus, co-fundador e co-CEO da Lovys, conta como uma insurtech nascida em Leiria está a crescer em França e Espanha. Do lado dos investidores, João Freire de Andrade, executive director da Start Ventures (e co-fundador da Portugal Fintech) explica o racional de retorno que leva o capital para este segmento. Paulo Bracons, diretor do curso de Inovação e transformação em Seguros na Católica Lisbon, fala sobre a importância da formação de talentos para o desenvolvimento do setor.