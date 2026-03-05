Autoeuropa coloca Palmela na 1.ª Liga dos concelhos mais exportadores. Conheça o top 10

A Autoeuropa acelerou Palmela para o segundo lugar dos concelhos mais exportadores do país em 2025, de acordo com os dados provisórios divulgados pelo Instituto Nacional de Estatística (INE).

Sem grandes surpresas, Lisboa ocupa o primeiro lugar do pódio com um volume de exportações de 7.662 milhões de euros em 2025. O segundo lugar dos maiores exportadores pertence, precisamente, ao concelho do distrito de Setúbal, que supera vários “vizinhos” inscritos na lista dos grandes concelhos (aqueles com mais de 100 mil habitantes). À boleia da maior fábrica de automóveis em Portugal, as exportações valeram 4.040 milhões de euros.

Albergando gigantes industriais como a Continental Mabor ou o grupo têxtil Riopele, o concelho de Vila Nova de Famalicão é o mais exportador da região Norte e o terceiro a nível nacional, com as exportações a atingirem os cerca de 2.679 milhões de euros.

A relevância económica do território é ainda mais evidente quando analisado o saldo da balança comercial. Em 2025, o município apresentou um superavit de 952,8 milhões de euros, o segundo melhor registo nacional, apenas atrás de Setúbal, avança a autarquia.

“É um registo que se tem repetido e que expressa a dinâmica empresarial do concelho, que contribui de forma muito significativa para a economia nacional”, sublinha o presidente da Câmara Municipal, no site da autarquia. Mário Passos realça ainda que “este dinamismo económico tem sido acompanhado por uma evolução estrutural na área da inovação e da ciência, em linha com a estratégia municipal “Do Made IN ao Created IN”.

Sintra e Braga fecham o top 5 do ranking, com as exportações a valerem 2.209 e 1.941 milhões de euros, respetivamente, mostram os dados do gabinete de estatística. Setúbal está na 6ª posição dos dez concelhos com maior volume de exportação (1.873 milhões de euros), impulsionado por empresas como a Navigator.

Com 1.818 milhões de euros em exportações, Vila Nova de Gaia ocupa o sétimo lugar deste ranking. O oitavo ligar pertence ao município da Maia, com o comércio além-fronteiras a cifrar-se em 1.806 milhões de euros, seguido do concelho de Guimarães, nono maior exportador de Portugal e o quinto do Norte em 2025, com as exportações a cifrarem-se nos 1.497 milhões de euros.

Com um volume de exportações de 1.430 milhões de euros, Santa Maria da Feira ocupa o décimo lugar da lista. Um desempenho que ganha ainda maior expressão quando analisado à escala regional: o concelho é o terceiro município mais exportador da Área Metropolitana do Porto. Em 2025, o concelho feirense registou um superavit de 813 milhões de euros.

“Estes números demonstram que Santa Maria da Feira é uma das principais economias industriais do país”, refere o presidente da Câmara Municipal de Santa Maria da Feira, citado em comunicado. “Somos um território que cria valor e gera emprego. O 3.º lugar na Área Metropolitana do Porto e a liderança nas Terras de Santa Maria mostram a dimensão da nossa competitividade regional”, acrescentou Amadeu Albergaria.