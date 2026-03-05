Redes Sociais

Bruxelas reúne painel para avaliar restrição de uso de redes sociais por menores

 Lusa,

O painel de especialistas examinou "os dados atuais relacionados com os riscos e benefícios da utilização, pelas crianças, das redes sociais e de outras atividades online", revela a Comissão Europeia.

A Comissão Europeia organizou esta quinta-feira a primeira reunião do Painel Especial para a proteção das crianças online, um órgão que junta especialistas e visa avaliar restrições na UE no acesso às redes sociais por menores.

Em comunicado, a Comissão Europeia indica que, nesta primeira reunião, o painel examinou “os dados atuais relacionados com os riscos e benefícios da utilização, pelas crianças, das redes sociais e de outras atividades online, tais como jogos, aplicações de mensagens ou inteligência artificial”.

“Os participantes focaram-se nas responsabilidades das empresas tecnológicas e as discussões centraram-se à volta de vários pontos, designadamente as funcionalidades e os algoritmos que visam criar adição e sobre a necessidade de literacia digital para as crianças, pais e professores. Os participantes discutiram também as medidas tomadas pela UE e países terceiros” sobre a matéria, lê-se.

O executivo comunitário indica que a próxima reunião, que deverá realizar-se nos próximos meses, irá debater as “vantagens que os menores têm no acesso ao espaço digital e avaliar as abordagens existentes para prevenir os riscos e as ameaças sem se comprometer esses benefícios”.

Citada no comunicado, a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, refere que é preciso garantir que o mundo digital é tão seguro para as crianças como o mundo real e acrescenta que “as oportunidades que a tecnologia oferece não podem comprometer a sua segurança, saúde ou felicidade”.

Na Europa, as plataformas tecnológicas já têm a responsabilidade de garantir a segurança dos utilizadores e continuaremos a assegurar que o fazem. Mas temos de fazer mais para proteger e capacitar os nossos jovens online. É por isso que convoquei este painel: para forjar uma abordagem europeia forte e realista para manter as nossas crianças seguras na era digital”, afirma.

Este painel é copresidido pela diretora do Instituto Nacional Francês de Saúde e Investigação Médica, Maria Melchior, e pelo diretor do Departamento de Psiquiatria e Psicoterpaia Infantil do Centro Médico da universidade alemã de Ulm, Jörg M. Fegert.

Cada reunião conta também com a participação de jovens, assim como especialistas de várias áreas, como saúde, literacia digital, direitos das crianças ou ciência da computação.

A criação deste painel tinha sido anunciada pela presidente da Comissão Europeia durante o seu discurso sobre o Estado da União, em setembro, no qual admitiu limitar o acesso dos menores às redes sociais na UE. “Tal como nos meus tempos — nós, como sociedade — ensinávamos aos nossos filhos que não podiam fumar, beber e ver conteúdo adulto até uma certa idade. Acredito que é hora de considerarmos fazer o mesmo com as redes sociais“, afirmou Von der Leyen na altura.

Vários países já regularam o uso das redes sociais por menores, como a França, a Dinamarca e a Grécia, tendo a Espanha anunciado recentemente uma proposta nesse sentido.

Assine o ECO Premium

No momento em que a informação é mais importante do que nunca, apoie o jornalismo independente e rigoroso.

De que forma? Assine o ECO Premium e tenha acesso a notícias exclusivas, à opinião que conta, às reportagens e especiais que mostram o outro lado da história.

Esta assinatura é uma forma de apoiar o ECO e os seus jornalistas. A nossa contrapartida é o jornalismo independente, rigoroso e credível.

Assine já! Veja todos os planos!
Últimas ECO
Populares

Comentários ({{ total }})

Bruxelas reúne painel para avaliar restrição de uso de redes sociais por menores

Respostas a {{ screenParentAuthor }} ({{ totalReplies }})
Avatar
{{ comment.author_name }}
Avatar
{{ comment.replies.last_author_name }} respondeu
{{ comment.replies.count }} {{ labelComment( comment.replies.count ) }}

{{ noCommentsLabel }}

Ainda ninguém comentou este artigo.

Promova a discussão dando a sua opinião

Precisa fazer para poder comentar.
Para si
Fiscalidade
Chicago cria taxa de redes sociais, mas na UE será “difícil”

Cidade americana criou "inovação legislativa" na forma de tributar as donas das redes sociais: por quantas contas têm. Fiscalistas dizem que reduz diferenças entre lazer físico e digital.

Mariana Bandeira,

Redes Sociais
O que pode mudar nas redes sociais para os menores?

A Assembleia da República aprovou, na generalidade, uma restrição das redes sociais a menores de 16 anos. O diploma, que vai agora ser discutido na especialidade, abrange também outras plataformas.

Rafael Correia,

Tecnologia
Redes sociais restauraram 50 milhões de contas e conteúdos

Lei dos Serviços Digitais da UE entrou em vigor há dois anos e permite que utilizadores recorram de decisões tomadas por plataformas digitais relativamente à supressão de contas ou de conteúdos.

Lusa,