Centralização dos direitos da Liga atrai sete interessados
Liga Portugal deverá avançar com leilões para a comercialização dos direitos televisivos do futebol ainda este ano e conta já com sete interessados.
A centralização dos direitos televisivos da Liga Portugal atraiu sete potenciais compradores, revelou o diretor executivo André Mosqueira do Amaral, em entrevista ao Jornal de Negócios e Record (acesso pago).
“Atualmente, temos sete potenciais ofertantes capacitados e com uma estratégia definida. As ofertas em si serão articuladas numa série de leilões — três tenders que temos calendarizados para 2026 ou, eventualmente, início de 2027”, revelou o responsável.
Mosqueira do Amaral lembrou que o tipo de interessado nos direitos televisivos do futebol mudou muito nos últimos anos. “Atualmente, existe muito capital institucional internacional interessado no mundo do desporto”, frisou o líder do organismo que junta os clubes profissionais portugueses e organiza os dois principais campeonatos em Portugal.
“Antigamente era essencialmente o canal de televisão — o broadcaster — fosse de subscrição ou sinal aberto, que comprava os direitos para a sua grelha de programação. Hoje, temos esse tipo de interveniente (projetos nacionais e internacionais), mas temos também players do mundo digital”, acrescentou.
