Desporto

Centralização dos direitos da Liga atrai sete interessados

 ECO,

Liga Portugal deverá avançar com leilões para a comercialização dos direitos televisivos do futebol ainda este ano e conta já com sete interessados.

A centralização dos direitos televisivos da Liga Portugal atraiu sete potenciais compradores, revelou o diretor executivo André Mosqueira do Amaral, em entrevista ao Jornal de Negócios e Record (acesso pago).

“Atualmente, temos sete potenciais ofertantes capacitados e com uma estratégia definida. As ofertas em si serão articuladas numa série de leilões — três tenders que temos calendarizados para 2026 ou, eventualmente, início de 2027”, revelou o responsável.

Mosqueira do Amaral lembrou que o tipo de interessado nos direitos televisivos do futebol mudou muito nos últimos anos. “Atualmente, existe muito capital institucional internacional interessado no mundo do desporto”, frisou o líder do organismo que junta os clubes profissionais portugueses e organiza os dois principais campeonatos em Portugal.

“Antigamente era essencialmente o canal de televisão — o broadcaster — fosse de subscrição ou sinal aberto, que comprava os direitos para a sua grelha de programação. Hoje, temos esse tipo de interveniente (projetos nacionais e internacionais), mas temos também players do mundo digital”, acrescentou.

Assine o ECO Premium

No momento em que a informação é mais importante do que nunca, apoie o jornalismo independente e rigoroso.

De que forma? Assine o ECO Premium e tenha acesso a notícias exclusivas, à opinião que conta, às reportagens e especiais que mostram o outro lado da história.

Esta assinatura é uma forma de apoiar o ECO e os seus jornalistas. A nossa contrapartida é o jornalismo independente, rigoroso e credível.

Assine já! Veja todos os planos!
Últimas ECO
Populares

Comentários ({{ total }})

Centralização dos direitos da Liga atrai sete interessados

Respostas a {{ screenParentAuthor }} ({{ totalReplies }})
Avatar
{{ comment.author_name }}
Avatar
{{ comment.replies.last_author_name }} respondeu
{{ comment.replies.count }} {{ labelComment( comment.replies.count ) }}

{{ noCommentsLabel }}

Ainda ninguém comentou este artigo.

Promova a discussão dando a sua opinião

Precisa fazer para poder comentar.
Para si
Transportes
Via Verde atualiza preços dos serviços com aumentos até 25%

Tabela de preços da Via Verde entra em vigor a 10 de abril. O agravamento mais significativo dá-se para os utilizadores que alugam o identificador, mas apenas pagam nos meses de utilização.

Alexandre Batista,

Economia
Portugal “deve desviar-se da trajetória de despesa” acordada

Conselho Orçamental Europeu prevê que Portugal seja um dos três países do bloco europeu a falhar trajetória, "mas beneficiam de uma posição orçamental favorável, próxima do equilíbrio ou em excedente"

Lusa,

Empresas
Vendas da Mango sobem 15% em Portugal. Abre mais 3 lojas

Empresa espanhola obteve um recorde de vendas em 2025. Portugal mantém-se como um dos mercados mais relevantes da companhia e cresceu 15%. A situação geopolítica está no centro das preocupações.

Lina Santos,