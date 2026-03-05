CEO da Paramount Skydance promete preservar independência editorial da CNN

Apesar de acreditar "absolutamente" na independência da CNN, "que deve ser preservada", David Ellison não se pronunciou sobre a possível fusão entre a CBS e a CNN.

O presidente executivo do grupo Paramount Skydance, David Ellison, disse esta quinta-feira que pretende preservar a independência editorial da CNN, que passará a fazer parte do seu portfólio com a aquisição da Warner Bros Discovery (WBD).

“A CNN é uma marca formidável, com uma equipa incrível“, disse Ellison à CNBC, “e acreditamos absolutamente na sua independência, que deve ser preservada“. “Vamos continuar a investir na informação e acreditamos que esta transação será positiva para a CBS e a CNN”, explicou.

Existe a preocupação com uma possível reorientação da linha editorial do canal de notícias pelas equipas de David Ellison, conhecido pela sua proximidade com Donald Trump.

No início de outubro, apenas algumas semanas após a aquisição da CBS e da sua empresa-mãe Paramount Global pela Skydance, o grupo nomeou a jornalista de opinião Bari Weiss, classificada como de direita, para dirigir o serviço de notícias CBS News.

Em julho, a Skydance comprometeu-se com a reguladora de telecomunicações, a FCC, a proceder, a pedido da agência, a mudanças na linha editorial da CBS, uma condição atípica.

David Ellison não se pronunciou esta quinta-feira sobre a possível fusão entre a CBS e a CNN, regularmente trazida à discussão. “Queremos dirigir-nos aos 70% dos americanos que se situam no centro-esquerda ou centro-direita”, explicou, “e queremos concentrar-nos na verdade”.

Após cinco meses de batalha, a Netflix desistiu oficialmente, no final de fevereiro, de adquirir a Warner Bros Discovery, deixando o campo livre para a Paramount Skydance, que vai investir cerca de 110 mil milhões de dólares — cerca de 95,04 mil milhões de euros.