Clube CHAPAS fez 15 anos e apela a espólio e patrocinadores

O CHAPAS – Clube de História e Acervo Português da Actividade Seguradora completou, no passado dia 3 de março, 15 anos de existência. Muitos entusiastas desta persistente iniciativa de Vitor Alegria visitaram o Museu do Seguro, na Cidade dos Arquivos no Barreiro, ou enviaram mensagem a celebrar esta data.

Foi o caso de Paulo Bracons que aproveitou a data para oferecer a Vitor Alegria uma apólice de seguro automóvel com 61 anos da Companhia de Seguros A Mundial, impecavelmente datilografada, do VW Carocha do seu pai.

Esta oferta coincide com o apelo de Vitor Alegria a todos os profissionais de seguros e cidadãos em geral: “não deixem que nenhum papel, fotografia ou peça relacionada com a atividade seguradora se perca. Cada item é um testemunho da nossa história”.

O dinamizador do CHAPAS também salienta “a necessidade de aproximação e conhecimento por parte das seguradoras e corretores do trabalho desenvolvido apoiando financeiramente por parceria, mecenato ou outra forma”.

15 anos a “receber, cuidar e divulgar a história e a memória do Seguro”

Vitor Alegria e a voluntária equipa da direção do CHAPAS, associação sem fins lucrativos, tem mostrado nestes 15 anos uma atividade diária intensa.

Como resultados o Clube tem hoje:

Acervo Abrangente: Construiu uma coleção de documentos, biblioteca, fotografias e objetos que contam a história do seguro em Portugal, através de doações generosas. Integrou, recentemente, a documentação original da fundação da Companhia de Seguros Comércio de Lisboa, datada de 1794;

Mantém parcerias com instituições em Espanha, Itália, Alemanha, Inglaterra, EUA, Brasil e Argentina, entre outros países; Exposição Permanente “História do Seguro by CHAPAS” no Barreiro, inaugurada em 2024, recebe uma média de 150 pessoas por mês, em visitas guiadas gratuitas, sujeitas a marcação prévia de segunda-feira a sábado.

O Clube quer “continuar a missão de preservar a memória do seguro em Portugal, expandir o acervo e tornar a história do setor mais acessível a todos”, refere Vitor Alegria.

O futuro recomeça agora

O Clube tem projetos em várias áreas do conhecimento que aguardam a oportunidade de serem desenvolvidos através de parcerias mas para os desenvolver “é necessário o apoio financeiro das Seguradoras e Corretores”.

“Num contexto em que as Companhias de Seguros assumem um papel crescente enquanto agentes de responsabilidade social, cultural e institucional, entendemos que a preservação da memória histórica do setor segurador constitui não apenas um dever ético, mas também uma oportunidade estratégica de afirmação de identidade, legado e compromisso com as gerações futuras”, conclui Vitor Alegria.

Entre as possibilidades de colaboração as instituições do setor poderão integrar a sua história, associando-se ao projeto e integrando a história da empresa no nosso espaço expositivo do CHAPAS. Outra alternativa é o apoio Institucional ou patrocínio, uma contribuição financeira para os projetos concebidos pelo CHAPAS ou propostos pela seguradora.

Os 15 anos do Chapas fizeram passar pelo Barreiro colegas oriundos de várias seguradoras residentes nas proximidades. Mensagens em vídeo também chegaram, entre eles a do professor e investigador Eduardo Cintra Torres e também de Luís Daniel que durante 12 anos entrevistou centenas de pessoas dos seguros, nomeadamente os executivos de seguradores e corretores. Rui Henriques mediador de Santar – Viseu que criou a primeira Livroteca de Seguros também se lembrou do Chapas, para além de “muitos outros”, lembra Vitor Alegria.

Também estiveram presentes pessoas de referência da atividade como José António Arez Romão e Paulo Bracons, mas também todos os representantes dos Arquivos sitos no Barreiro, entre eles o Ephémera de José Pacheco Pereira.