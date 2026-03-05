Corretora Segup expande para sul e Açores

A corretora Segup vai expandir operações para o sul do país abrindo um escritório em Faro, onde já está a liderar o ex-MetLife Leandro Barros, que se vai ocupar da dinamização das áreas Algarve, Alentejo e Açores. A extensão a sul tem como desafio “ampliar a nossa rede de Agentes e acompanhar mais de perto os nossos clientes empresariais e particulares”, diz fonte da corretora.

Atualmente com 60 colaboradores, a Segup nasceu em Braga em 2013, e teve um ano de 2025 de grande crescimento com novas localizações no Fundão, Porto e Aveiro. Já este ano, e para além de Faro, estão a abrir novas operações em Guimarães, Esposende e Cascais.

Com receitas de 4,6 milhões de euros em 2025, a Segup está a apostar num crescimento orgânico, mas não afasta a possibilidade de aquisições: “Continuamos atentos ao mercado e a oportunidades de aquisição que vão ao encontro dos nossos valores e estratégia de negócio que é a proximidade com os nossos clientes e parceiros”, afirma a mesma fonte.

Com origem enquanto agente de seguros, a Segup é corretora desde 2024 e o seu capital é detido em partes iguais pelo grupo imobiliário Onires, controlado pelas famílias Serino e Rodrigues, e pela Torrestir, empresa liderada por Fernando Torres e que está nos transportes, logística, frio e tem empresas em Espanha, Alemanha e Moçambique.