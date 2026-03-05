GamaLife junta Banca Cassinate à sua rede comercial em Itália

A GamaLife e o Banca Popolare del Cassinate (BPC) anunciaram uma parceria estratégica no setor de bancassurance em Itália, através da qual a GamaLife distribuirá os seus produtos de seguros de vida, poupança e pensões através da rede de agências da Banca Popolare del Cassinate, anunciou a seguradora portuguesa, detida pela APAX.

Este acordo acontece enquanto se espera uma conclusão sobre a possível alienação da GamaLife, estando em análise três concorrentes: Generali, BFF e BPCE como candidatos à aquisição.

Este anúncio enquadra-se no plano de crescimento e expansão delineado pela GamaLife enquanto companhia pan‑europeia, cuja internacionalização começou em 2022 com a aquisição à Zurich Investments Life de uma carteira com mais de 180.000 apólices de seguros de vida e pensões em Itália. Esta expansão foi seguida, em outubro do ano passado, pelo anúncio de uma parceria exclusiva de bancassurance de longo prazo com a Banca Macerata, incluindo a aquisição de uma participação de quase 10% no banco.

Para Matteo Castelvetri, CEO da GamaLife, “O acordo com o Banca Popolare del Cassinate representa uma oportunidade de colaboração com um parceiro com quem partilhamos valores e objetivos ambiciosos de crescimento, a alcançar sobretudo através de produtos de vida e previdenciais que se distinguem no mercado por realizarem, em primeiro lugar, os interesses do cliente”.

Já Vincenzo Formisano, Presidente do Banca Popolare del Cassinate, afirmou que “O nosso objetivo é oferecer sempre os melhores serviços e produtos, continuando a cultivar com os nossos clientes uma relação pessoal baseada na confiança e na escuta e na capacidade do nosso pessoal de propor soluções sempre em sintonia com os tempos e capazes de apoiar o crescimento do nosso território e da nossa comunidade”.

O que representa o Cassinate

A Banca Popolare del Cassinate (BPC) é um banco enraizado na região do Lazio entre Roma. Nasceu cooperativa em 1955 para ajudar a reconstrução da zona de Cassino no pós II guerra, e conta atualmente com 27 agências e mais de 2.000 participantes locais. Em 30 de junho de 2025, o banco tinha ativos totais de cerca de 1,2 mil milhões de euros e capital próprio de 118 milhões de euros, com um rácio Core Tier 1 de 21,3%.

Estimulando a venda de seguros através da rede do banco, a GamaLife vai assegurar ao BPC a comercialização de produtos vida e previdência. O banco tem ainda como parceiras a seguradora Assicura para seguros de património, a Cassa Centrale Banca para proteção de pagamentos e a Cooperazione Salute para seguros de saúde.