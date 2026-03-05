GBSB Global participa no 4YFN através das startups da G-Accelerator Impact Call NABLA e DIGIPAL

A GBSB Global Business School esteve representada no congresso 4YFN Barcelona 2026 através das startups NABLA e DIGIPAL. Ambos os projetos empresariais emergentes se destacaram no programa de pré-aceleração para startups G-Accelerator Impact Call 2025, promovido pela escola de negócios GBSB Global em colaboração com a UVic e a Universidade de Northampton.

A NABLA e a DIGIPAL participaram na segunda-feira no Demo Day organizado pela Área de Empreendedorismo e Formação da Generalitat de Catalunya no stand da ACCIÓ no 4YFN. O evento contou com a participação dos seis projetos finalistas selecionados no Programa Primer de pré-aceleração de 2025 após o Demo Day realizado em dezembro.

As startups NABLA e DIGIPAL expuseram os seus projetos disruptivos no 4YFN, considerado o centro da inovação e do empreendedorismo mundial. Gerard Solanes, cofundador da NABLA, apresentou esta solução de aprendizagem offline-first que gera, adapta e avalia materiais de aprendizagem personalizados escritos à mão. Para Gerard, a principal vantagem de ter participado no programa de pré-aceleração G-Accelerator Impact Call é «o networking e a poderosa rede de conexões dentro do mundo das startups». «Também nos ajudou a estruturar e montar a parte do negócio», acrescentou.

Por sua vez, a cofundadora da DIGIPAL, Katherine Díaz, apresentou esta solução de recibos digitais que utiliza tecnologia NFC e blockchain para eliminar o desperdício de papel. Katherine definiu o G-Accelerator Impact Call como «uma comunidade com mentores que valem ouro e uma equipa que dá apoio e coloca em contacto com universidades, empresas e pessoas». «Isso é algo que muito poucos programas de pré-aceleração fazem», acrescentou.

Ambos os projetos, juntamente com a GeoTrust AI, foram selecionados para a próxima fase de aceleração, na edição de 2025 do G-Accelerator Impact Call, o programa de pré-aceleração para startups da GBSB Global Business School que oferece mentoria, parcerias e consultoria para ajudar os empreendedores a construir modelos de negócio sustentáveis e capazes de gerar um valor económico, ambiental e social significativo.

O G-Accelerator, concebido e gerido pela GBSB Global em colaboração com a UVic – UCC Universitat Central de Catalunya e o Instituto de Inovação Social e Impacto (ISSI) da Universidade de Northampton (Reino Unido), consolidou-se como um programa inovador de apoio a estudantes, ex-alunos e membros do ecossistema empreendedor em geral. O programa oferece recursos para empreendedores que desejam lançar iniciativas sustentáveis do ponto de vista social, económico e ambiental, orientando-os desde a geração de ideias e testes de mercado até à validação do modelo de negócio, desenvolvimento de estratégias e planeamento financeiro.

A convocatória G-Accelerator Impact Call, financiada pelo Departamento de Empresa e Trabalho da Generalitat da Catalunha e cofinanciada pelo Fundo Social Europeu Plus, tem a duração de seis meses e destina-se a projetos em fase inicial e pré-inicial com um claro compromisso com a criação de empresas de triplo impacto na Catalunha. O programa acolhe empreendedores de todo o ecossistema de triplo impacto, desde que estejam dispostos a estabelecer o seu negócio na Catalunha e a participar ativamente no programa.

Xavier Arola, diretor de Serviços de Carreiras e Empreendedorismo da GBSB Global, comemorou a participação no 4YFN de projetos surgidos no G-Accelerator: “NABLA e DIGIPAL são um exemplo claro do talento empreendedor que promovemos na GBSB Global. A sua presença num palco como o 4YFN reforça o nosso compromisso de acompanhar projetos com verdadeiro potencial de impacto, capazes de transformar ideias inovadoras em soluções reais para o mercado”.