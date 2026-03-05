Corporate

Gleba confia na aprovação do PER e trava abertura de lojas

Expansão da rede de lojas nos últimos anos colocou a famosa padaria artesanal em dificuldades, que tenta agora resolver com uma extensão dos prazos das dívidas que superam os 12 milhões de euros.

A Gleba tem em curso um plano de recuperação (PER) que passa pela extensão do prazo de reembolso das dívidas que ascendem a mais de 12 milhões de euros. O fundador da famosa padaria artesanal adianta ao ECO que está “confiante” na aprovação do PER. Diogo Amorim afastou ainda a abertura de mais lojas nos próximos anos.

“Estamos confiantes que sim”, responde Diogo Amorim sobre a expectativa em relação à aprovação do plano de recuperação. Diogo Amorim fundou a Gleba em 2016, empresa da qual ainda controla 65% — os restantes 35% estão nas mãos do empresário António Carrapatoso e da sua filha, Marta.

A atravessar problemas de tesouraria por conta dos pesados investimentos no projeto de expansão nos últimos anos, a Gleba submeteu junto do tribunal um PER que prevê o pagamento de 100% do capital aos credores nos próximos dez anos. Só dessa forma é que a padaria diz que conseguirá salvar mais de 230 postos de trabalho e um negócio que deverá faturar mais de 13 milhões de euros este ano.

A empresa reconhece que se encontra numa situação financeira difícil, enfrentando fortes constrangimentos liquidez e que tornam difícil honrar os compromissos com os credores.

Em 2024, abriu 12 lojas, duplicando a rede comercial na Grande Lisboa. Mas se o processo de expansão trouxe mais negócio, também trouxe problemas que colocam a padaria sob pressão. “Registaram-se atrasos na execução e no arranque de algumas dessas novas lojas, bem como custos de instalação superiores aos previstos. Além disso, os resultados de algumas das novas lojas ficaram aquém do esperado, sendo que a maior complexidade logística e o reforço das equipas agravaram as necessidades de fundo de maneio da Gleba”, assume no PER.

“Apesar da consolidação da marca e da expansão alcançada, a conjugação destes fatores tem vindo a pressionar a tesouraria da Gleba, originando constrangimentos de liquidez e de solvabilidade de curto prazo”, acrescenta.

Agora procura um reequilíbrio financeiro através do PER, com Diogo Amorim a frisar que a padaria se encontra “numa fase de consolidação e de ganhos de eficiência e, por isso, não há planos de abertura de lojas nos próximos anos”.

Com créditos reconhecidos de 12,3 milhões de euros, metade dos quais junto da banca, a Gleba salienta que também já avançou com medidas internas para a racionalização dos custos, como a internalização de algumas tarefas, como a limpeza dos estabelecimentos e o processamento salarial.

Para este ano, a padaria espera uma faturação superior a 13 milhões de euros, devendo crescer até aos 15 milhões em 2029. Mas neste período as contas continuarão no vermelho: os prejuízos deverão ascender a 630 mil euros este ano. Só em 2032 é que a padaria prevê resultados positivos, acima do milhão de euros. Mas o futuro da Gleba está nas mãos dos credores, que têm de aprovar o PER.

Assine o ECO Premium

No momento em que a informação é mais importante do que nunca, apoie o jornalismo independente e rigoroso.

De que forma? Assine o ECO Premium e tenha acesso a notícias exclusivas, à opinião que conta, às reportagens e especiais que mostram o outro lado da história.

Esta assinatura é uma forma de apoiar o ECO e os seus jornalistas. A nossa contrapartida é o jornalismo independente, rigoroso e credível.

Assine já Veja todos os planos

Últimas

Populares

Eventos

Comentários ({{ total }})

Gleba confia na aprovação do PER e trava abertura de lojas

Respostas a {{ screenParentAuthor }} ({{ totalReplies }})
Avatar
{{ comment.author_name }}
Avatar
{{ comment.replies.last_author_name }} respondeu
{{ comment.replies.count }} {{ labelComment( comment.replies.count ) }}

{{ noCommentsLabel }}

Ainda ninguém comentou este artigo.

Promova a discussão dando a sua opinião

Precisa fazer para poder comentar.

Padaria Gleba pede dez anos para pagar dívidas

Alberto Teixeira,

Padaria artesanal enfrenta problemas de tesouraria após forte crescimento nos últimos anos. Com dívidas de 12 milhões de euros, quer mais tempo para cumprir responsabilidades e assegurar 230 empregos.