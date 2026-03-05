Cultura

Incerteza do mercado leva Universal Music a adiar entrada na bolsa

A gigante da música Universal Music Group colocou em pausa os seus planos para entrar na bolsa. Desde 2021 que a empresa negoceia na Euronext Amsterdam.

A Universal Music Group adiou os seus planos de entrar na bolsa dos Estados Unidos da América (EUA), afirmando que as atuais condições de mercado não são as adequadas. A gigante da música, que conta com artistas como Taylor Swift no seu portefólio, declara que a incerteza está a causar uma “discrepância significativa” na sua valorização.

A empresa negocia nos Países Baixos desde 2021, na Euronext Amsterdam, explica o El Economista. O processo para obter uma cotação adicional no mercado norte-americano tinha sido iniciado em julho de 2025, mas foi abrandado nos últimos meses. Fatores externos, incluindo o encerramento parcial da administração federal norte-americana, afetaram os planos.

O anúncio surgiu no dia em que anunciou ao mercado que fechou o ano de 2025 com receitas de 12,5 mil milhões de euros, um aumento de 5,7% face ao ano anterior. O lucro líquido atribuído aos acionistas foi de 1,5 mil milhões de euros, uma descida de 26,5% face ao ano anterior.

A quebra deve-se à menor valorização das suas participações em empresas cotadas, como a Spotify e a Tencent Music, explica a Universal. Excluindo estes efeitos contabilísticos, o lucro líquido ajustado subiu 7%, para os 1,9 mil milhões de euros.

Já em 2026, o grupo completou a aquisição da Downtown Music e investiu na produtora indiana Excel Entertainment. Expandiu ainda os projetos ligados ao desenvolvimento de ferramentas de Inteligência Artificial aplicadas à criação musical.

Precisa fazer para poder comentar.