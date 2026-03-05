Ataque ao Irão

Direto Irão lança nova vaga de ataques contra Israel e países do Golfo. China suspende exportação de combustíveis

Guerra no Médio Oriente entra no sexto dia. Irão continua a retaliar pela operação conjunta dos EUA e Israel contra Teerão, que provocou a morte do líder supremo iraniano. Acompanhe aqui.

A escalada no Médio Oriente já levou algumas grandes companhias marítimas internacionais a suspender ou desviar rotas na região, aumentando as preocupações sobre a estabilidade do abastecimento energético global.

Desde sábado, pelo menos 1.114 civis foram mortos no Irão, segundo dados da Agência de Notícias de Ativistas de Direitos Humanos (HRANA), uma organização não-governamental sediada nos EUA e composta por defensores dos direitos humanos.

Acompanhe as últimas notícias sobre a crise no Médio Oriente.

1