Jysk quer abrir seis ou sete unidades este ano em Portugal

A Jysk investiu cerca de 20 milhões de euros em Portugal na última década e quer atingir 40 lojas até agosto. “A Jysk celebra 10 anos de presença em Portugal com um plano de expansão que prevê atingir 40 lojas até agosto de 2026”, anunciou a empresa, em comunicado, esta quinta-feira.

A retalhista dinamarquesa investiu, na última década, cerca de 20 milhões de euros em Portugal. Atualmente, a empresa conta com 34 lojas e 340 colaboradores. O diretor da JYSK em Portugal e Espanha, Carlos Haba, disse que a empresa quer abrir seis ou sete unidades no atual ano fiscal.

A próxima loja vai abrir no final de abril, em Loures. Para o Norte, estão previstas inaugurações em Felgueiras e na Maia. Até ao final do ano, a empresa quer ainda abrir a sua primeira loja nos Açores. O plano estratégico da Jysk prevê a abertura, até 2028, de mais 25 lojas e a criação de cerca de 250 postos de trabalho.

A médio e longo prazo, a retalhista quer ter uma rede de 80 lojas em território nacional. “Entramos agora numa nova fase de desenvolvimento, com um plano de expansão ambicioso que prevê o reforço da sua presença nas principais áreas urbanas e a abertura de novas lojas em todo o território nacional, incluindo ilhas”, apontou Carlos Haba.

No ano fiscal 2024-2025, a Jysk faturou em Portugal 60,6 milhões de euros, um crescimento de 35%.