Las Rozas torna-se a capital internacional do novo paradigma do bem-estar

A localidade receberá o prémio «Cidade da Felicidade» em reconhecimento às suas políticas públicas em prol do bem-estar dos seus cidadãos.

Segundo informou a Câmara Municipal de Madrid, o festival insere-se num compromisso com o bem-estar e a transformação social. A vereadora da Educação e Cultura, Gloria Fernández, destacou que este evento posiciona Las Rozas como uma das cidades líderes no domínio do bem-estar e da felicidade. «Acolher o Festival Mundial da Felicidade é uma oportunidade para colocar Las Rozas no centro de um debate global», afirmou.

Raúl Varela, diretor-geral da Fundação Mundial da Felicidade, explicou que o festival não é um evento isolado, mas «a vitrine global de um ecossistema que trabalha durante todo o ano em empresas, escolas e cidades». Esta abordagem procura construir a felicidade como infraestrutura real de desenvolvimento, abrangendo áreas como a educação, a cultura e o bem-estar.

O festival será realizado em vários dias, começando com um enfoque na liderança empresarial e na economia do bem-estar. O dia inaugural contará com a participação de executivos de grandes empresas e especialistas em transformação organizacional. «O bem-estar não é um complemento, mas um padrão estratégico alinhado com a competitividade e a sustentabilidade», afirmou Varela.

UM PROJETO SÓLIDO

A colaboração de Las Rozas com a Fundação reforça o seu posicionamento como cidade comprometida com um modelo de progresso centrado nas pessoas. Fernández sublinhou que «este acordo representa a adesão de Las Rozas a uma filosofia de transformação que entende a educação e o bem-estar como eixos do futuro».

Além disso, o programa incluirá a apresentação da Certificação de Bem-Estar Laboral (CBL), um padrão desenvolvido em conjunto com a AENOR que permite medir e verificar o bem-estar nas organizações. O dia culminará com o Jantar de Gala e a entrega do Prémio FMF para o Bem-Estar nas Organizações 2026, uma novidade que visa reconhecer as empresas que integram o bem-estar na sua gestão.

O segundo dia, coincidindo com o Dia Mundial da Felicidade, será dedicado à saúde mental e ao desenvolvimento pessoal. Serão abordados temas como o stress, a regulação emocional e a conexão entre ciência e bem-estar. «Sem bem-estar psicológico e sentido, os sistemas não funcionam», enfatizou Varela.

O terceiro dia do festival será dedicado à educação e à cultura do bem-estar, com apresentações de projetos em empresas, cidades e escolas. Luis Gallardo, fundador da Fundação, exporá as bases do novo paradigma de crescimento a partir da felicidade. Este dia terminará com a entrega do prémio «Cidade da Felicidade» a Las Rozas, simbolizando a aliança entre a administração local e a sociedade civil.

PARTICIPAÇÃO CIDADÃ

O último dia do festival será dedicado à participação cidadã, com atividades abertas a todos, incluindo ioga, meditação e desportos infantis. A participação no evento estará sujeita a convites, que já podem ser obtidos através do site. Além disso, o festival será transmitido ao vivo pela Adio.FM, emissora oficial do evento.

Este festival não representa apenas um reconhecimento a Las Rozas, mas também se alinha com a visão global da Fundação Mundial da Felicidade. A localidade posiciona-se assim como uma referência na implementação de políticas públicas que priorizam o bem-estar dos seus cidadãos.